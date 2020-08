Poděkování ministru zahraničí USA Pompeovi

V těchto dnech přiletí do České republiky americký ministr zahraničí Pompeo. Ano ten, který před několika dny vyřkl větu, která by měla platit k »výrokům století«. Mohli jsme se s jejím zněním seznámit i v Haló novinách. Jiná média se jí příliš nezabývala. Osobně se nedivím, že tomu tak bylo. Neměl bych se však divit, že právě takovou větu vyslovil jeden z představitelů Spojených států, protože snad žádní jiní politici z žádného státu na světě nemají tak málo vzdělané představitele. Připomínám například prezidenta Bushe s jeho známými výroky či »současného pistolníka« Donalda Trumpa, který svá moudra vyslovil i v době koronaviru a jež musela být »velice rychle zapomenuta« i takovými médii, jako je Česká televize. Pompeova věta – neměli bychom jí tak napříště říkat? - »majetková práva a náboženská svoboda jsou nejpřednější z lidských práv« však ukázala hrůznost současného kapitalismu. Ne právo na život, právo na vzdělání, právo na zdraví, ale právo na majetek a náboženskou svobodu. To poslední svým nadřazením nad jiná práva mně připadá jako »pozdrav ze středověku«. Na jedné straně vědecko-populární pořad o Slunci, dárci života – tak to v něm bylo řečeno – na druhé překonané iluze z dávné minulosti brzdící rozvoj myšlení a poznávání.

Jde však především o ono pospojení »majetkových práv« a »náboženské svobody«? Co tím Pompeo chtěl naznačit? Jen to, že kapitál a náboženské společnosti si podaly ruce a že všichni, kteří říkají něco jiného a vyzdvihují jiná práva, jsou nepřáteli obou. Učení církví je totiž také o majetku a v tom si podávají ruku s kapitálem. Nedivme se nenávistným odsudkům všech názorů či činů, které chtěly majetek zesocializovat či dokonce tak učinily. Jak dopadli ve středověku Albigenští, víme. Byli vyvražděni do »posledního heretika«. A chtěli jen rovnost v životě a majetku, Ježíšovu chudobu a plnit to, co si jako vstřícné dali první křesťané schovávající se v římských katakombách. Nepřáteli pro klérus pocházející byli i husité, proti němuž vyhlašovali »křížové války«, nepřáteli byly ještě donedávna Sovětský svaz a socialistické státy, protože proklamovaly majetkovou rovnost a náboženské svobody odsunuly do sféry osobních záležitostí!

Proto náboženská svoboda, která je podpůrným ideologickým hnutím kapitálu, byla představitelem nejmocnějšího státu světa postavena nad právo na život a nad další práva z Listiny práv a svobod. Proto pro majetek, jeho získání a udržení, ať již jakýmikoli prostředky, je možné všechno. I vraždit, podvádět, znásilňovat třeba i celé národy. V historii kapitálu i víry najdeme příkladů bezpočet.

Ministru Pompeovi můžeme však poděkovat za to, že nám to tak jednoduše vysvětlil.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát na senátora na Děčínsku