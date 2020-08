Malá a velká atomovka

Nešťastná nehoda v Bejrútu, kde vybuchly obrovské zásoby ledku, lidstvu připomněla jinou katastrofu s masovým dopadem, jež však nebyla náhlým neštěstím, nýbrž promyšlenou, připravovanou válečnou operací: svržení atomové bomby na Hirošimu, o tři dny později i na Nagasaki.

K jistému srovnání následků navádí časový souběh. Výbuch v bejrútském přístavu (označený v médiích jako »malá atomovka«) nastal 4. srpna, jaderná puma Little Boy byla Američany svržena před 75 lety 6. srpna. Odborníci řekli, že brizance bejrútských detonací byla zhruba na pětině toho, co bylo »předvedeno« v Hirošimě. Tomuto příměru rozumí každý. A protože snad není nikdo, kdo by nebyl zhrozen ze zcela zpustošeného bejrútského přístavu a jeho širokého okolí, z počtu mrtvých, nezvěstných, zraněných a statisíců lidí bez příbytků, což sledujeme opět v přímém přenosu, můžeme si na tom představit, jak vypadají následky jaderné apokalypsy.

Na tomto místě a právě v tento čas – 75 let od svržení první jaderné bomby na města s živými lidmi – musím připomenout rostoucí zbrojení ve světě. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se loňské výdaje na zbrojení ve světovém měřítku opět zvýšily. K čemu to je? Lidstvo přece potřebuje vynakládat peníze na zdravotnictví, školství, ochranu životního prostředí, zajištění zdrojů pro život lidí, na odstranění chudoby a negramotnosti.

Nejvíce na zbrojení loni vydaly Spojené státy americké (732 mld., nárůst o 5,3 % a 38procentní podíl na celkových výdajích), následované Čínou, Indií, Ruskem a Saúdskou Arábií. Těchto pět zemí se podílí 62 procenty na celkově vydané částce, přičemž bilance NATO tvoří 1035 mld. dolarů, tedy 54 % celkových výdajů.

V příštím týdnu objede středoevropské spojence USA agent americké válečnické politiky Mike Pompeo, aby lobboval za vyšší výdaje na zbrojení (samozřejmě, že tomu bude říkat obrana) a aby zjistil, kam se přesune část amerických okupačních vojsk, dosud dislokovaných v Německu. Je nutné stále připomínat, že Američané mají v Evropě, tedy mimo své území, přes 63 000 vojáků, nejpočetnější kontingent se nachází právě v Německu, pak v Itálii a Británii. Připomínám také, že v Evropě se nacházejí i americké jaderné zbraně (v Nizozemsku, Německu, Belgii, Itálii, Turecku). USA již oznámily, že chtějí do 40. let 21. století utratit asi 869 mld. dolarů na modernizaci svých jaderných kapacit.

Normální homo sapiens odmítá, aby na světě, v našem případě v Evropě, v níž žijeme, byly rozmístěny zbraně tak nebezpečné a tak sofistikované, jako jsou zbraně jaderné. Jsem zvědava, jestli to Pompeovi někdo z českých politiků na jeho pražských schůzkách řekne.

Monika HOŘENÍ