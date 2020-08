Ilustrační FOTO - Pixabay

Velkým slavonským svatbám pandemie nepřeje

Ještě na přelomu 19. a 20. století trvaly svatby ve Slavonii, bohaté zemědělské krajině na severovýchodě Chorvatska, celý týden a každý den měl zvláštní program.

Dnes už je pro ně vyhrazen jen jeden den, nejčastěji sobota, přesto ale jeden zvyk zůstává - správné veselky se musejí zúčastnit stovky hostů. Výjimkou nejsou ani svatby se 700 lidmi. Tradice však v současné době naráží na omezení, způsobená pandemií koronaviru, napsal deník Večernji list.

Jedna velká svatba u města Vinkovci nedaleko srbských hranic se v uplynulých týdnech stala ohniskem nákazy, která postihla desítky lidí. Důsledkem bylo nařízení, podle kterého se svateb ve Vukovarsko-sremské župě může nyní zúčastnit jen nejbližší rodina.

»Svatby ve Slavonii jsou nejveselejší, u nás se nejlépe jí i pije. To je prostě naše mentalita, jsme veselí lidé. Někde ještě platí, že když ti na svatbu nepřijde půl vesnice, jako by ses neoženil, není možné, aby na veselce bylo méně než 500 hostů. A pokud nyní budou muset snoubenci omezit počet lidí na sto nebo ještě méně, rozhádají se s půlkou rodiny. Sto hostů, to je ve Slavonii intimní svatba,« říká Tihana Tomljanovičová, majitelka agentury z Osijeku, která má s takovými na místní poměry malými obřady deset let zkušeností.

»Malé svatby jsou ale stejně veselé jako ty velké, možná jsou lepší v tom, že se jich zúčastní jen nejbližší přátelé a rodina. Zorganizovat veselku pro sto lidí přitom není žádný problém, jen na to u nás nejsou lidí zvyklí,« tvrdí Tomljanovičová.

Drahé sňatky

Uspořádat tu správnou svatbu nemůže být ve Slavonii nic laciného, není výjimkou, že si na ni lidé musejí půjčit. Pří obvyklé útratě 260 kun (900 korun) na jednoho hosta stojí u spíše menší veselky se 150 hosty jen pohoštění 39 000 kun (136 000 korun), k tomu je potřeba připočíst 14 500 kun (50 000 korun) za kapelu s doprovodem, na podobnou sumu přijde i fotograf. Další tisíce kun stojí pohoštění u snoubenců doma, květiny, pozvánky, šaty, líčení... Celkem to vychází na více než 90 000 kun (315 000 korun), a to nejsou započteny náklady na matriku či církevní obřad.

Letos, kdy celý svatební průmysl vážně zasáhla pandemie koronaviru, se za účast matrikáře na svatbě mimo úřad platí skoro 10 000 kun (35 000 korun), o půlku víc než loni.

Pozvání na oplátku

Velké svatby představují ve Slavonii dávnou tradici. »Vy jste přišli na svatbu příbuzných či sousedů, oni na oplátku čekali pozvání na tu vaši. Během let se obdarovaní měnili na dárce, byla to forma spoření: návštěvou cizí svatby jste vlastně investovali do té své,« popisuje zvyky etnoložka Vlasta Šabičová, podle které možná právě tenhle princip stojí za tím, že se dodnes udržela tradice veselek se stovkami hostů.

Při dnešních svatbách sice už chybí většina z obřadů, které byly ještě před 150 lety běžné, stovky hostů ale zůstaly. Tedy až do letoška, kdy přibyly nové povinnosti. Hosté se před vstupem do svatebního sálu (tyto prostory vybudované speciálně pro organizování svateb jsou typické pro celé Chorvatsko) dezinfikují ruce - a pak teprve dostanou sklenku rakije na přivítanou. Všichni si také musejí nechat změřit teplotu a nechat na sebe kontakt.

Svatba bez polibků

Nařízeno je také držet si rozestupy a hygienici doporučují i nošení roušek. »Doufám, že rok 2020 bude co nejdřív za námi. Přece není možné strávit nejdůležitější den v životě bez objímání a polibků, vždyť je to přece oslava lásky!« říká rozhořčeně Tihana Tomljanovičová, od které snoubenci očekávají rady, jak se při svatbě zařídit.

»Já jim ale nemůžu pomoci. Buď bude svatba za předepsaných podmínek, nebo nebude vůbec. Zákazníci mi odložili tolik svateb, že už mám zaplněný téměř celý příští rok. Nařízení se někdy mění z hodiny na hodinu a někdy už z toho v agentuře trochu šílíme,« stěžuje si organizátorka svateb, která například musela omezit kapacitu jednoho ze svých sálů ze 150 na polovinu.

Podobné problémy přitom řeší také Luka Holjevac, majitel dokonce čtyř svatebních sálů, který letos připravil i venkovní prostory. »Kvůli koronaviru se mnoho lidí bojí přijít. Menší část objednaných svateb mi zákazníci zrušili, část se přeci jen koná, nejvíc jich ale snoubenci odložili na příští rok,« svěřil se Holjevac. »Práce pro nás prostě není,« říká.

(čtk)