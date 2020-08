Ilustrační FOTO - Pixabay

Začíná rozpočtový maraton 2021

Komunisté tolerující menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD budou o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) jednat na přelomu srpna a září. Zatímco s jednotlivými ministry má Schillerová spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sjednané schůzky příští týden, předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) chce se stanoviskem KSČM počkat, až budou jasná čísla z jednotlivých resortů i prognóza hospodářského vývoje podle ukazatelů za poslední měsíce.

»Čekám na prognózu k 31. srpnu, pak budeme mít jednání k rozpočtu na rok 2021,« řekla Vostrá. Vedle stálých priorit v sociální a zdravotní oblasti letos komunisté chtějí dohlédnout i na peníze na restrukturalizaci uhelných krajů. »Budeme se zajímat o přípravu na ministerstvu životního prostředí a ministerstvu průmyslu a obchodu, jaké jsou tam finanční prostředky na to, že se budou uzavírat doly a že se bude zvyšovat nezaměstnanost v určitých regionech,« uvedla. Pomoc budou potřebovat i podniky navazující na těžbu uhlí tak, aby měly možnost změny technologie, doplnila.

Výpadek 25 nebo 90 miliard?

V diskusi o zrušení superhrubé mzdy komunisté stojí za názorem premiéra Babiše, nepodporují ale navrhované snížení daně z příjmu. »Superhrubou mzdu jsme nikdy nepodporovali, takže určitě jsme schopni podpořit její zrušení. V tuto chvíli se ale já osobně kloním k 19 procentům s tím, že výpadek, který je tam avizován, jsem přesvědčena, že lze úspornými opatřeními pokrýt,« řekla Vostrá. Výpadek by činil zhruba 25 miliard korun, v případě snížení daně na 15 procent by státní pokladna přišla zhruba o 90 miliard korun. Změna by podle Vostré měla jít ruku v ruce s přípravou reformy penzí a debatou o diferenciaci daní.

V případě daně fyzických osob by komunisté podle Vostré podpořili dvě sazby, vedle devatenáctiprocentní také třiadvacetiprocentní jako náhradu za současnou takzvanou solidární daň pro vysoké příjmy. »Co se týká korporátních daní, tam určitě budeme navrhovat i rozdělení,« uvedla Vostrá. Jak by měly daně pro firmy vypadat, ale nechtěla předjímat, bude to podle ní záviset na připravovaných propočtech a hlavně vývoji ekonomiky.

Přilepšení důchodcům

Zda a o kolik mají být pro příští rok navýšeny důchody nad povinnou valorizaci, se podle Vostré musejí dohodnout ministři. »Bude záležet na tom, kolik si může státní rozpočet dovolit. My navýšení podporujeme, ale budeme čekat na to, jak se to projeví ve státním rozpočtu,« uvedla Vostrá. Valorizace důchodů je ostatně jedním ze sedmi bodů, jimiž KSČM podmiňuje tolerování vlády. Komunisté podle Vostré každopádně preferují měsíční navýšení, protože na rozdíl od jednorázového příspěvku by se v tom případě pro rok 2022 částka na valorizaci vypočítávala z vyššího základu.

Vládní sociální demokracie chce důchody na příští rok zvýšit průměrně o 900 korun měsíčně a seniorům poslat jednorázový příspěvek alespoň 5000 korun začátkem roku. Pokud by z jednání s ANO vzešla vyšší částka, podpoří ji, výše příspěvku ale podle ČSSD musí být pro všechny stejná.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Trpká vzpomínka na Kalouska

Příští rozpočet bude poznamenaný výpadkem způsobeným koronavirem. Nesmí to ale znamenat, že se bude škrtat, uvedla ČSSD. »Rozpočet musí být proinvestiční, včetně investic do lidí. Nebudeme jako (bývalý ministr financí) Miroslav Kalousek (TOP 09) brát peníze důchodcům, lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům a dalším, abychom se tupě proškrtali do další vlny vlekoucí se krize, zatímco ekonomiky kolem nás porostou,« uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Pandemie podle ČSSD také ukázala, že je nutný silný a efektivní stát a rozvoj digitalizace a snadné dostupnosti státní správy. Škrtat se nesmí ani na boji proti suchu, zajištění pitné vody nebo v investicích do dálnic či železnic. »Pokud tady bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang s ještě vyššími náklady,« dodal ministr vnitra Hamáček.

Divoký tanec miliard začíná

Rozpočet ministerstva práce podle ČSSD musí příští rok počítat s bonusem 500 korun za každé vychované dítě při výpočtu důchodu pro rodiče, který o dítě pečoval ve větší míře, ale také s dřívějšími odchody do důchodu pro lidi s vybranými náročnými profesemi. Ministerstvo zemědělství chce posílit svůj rozpočet o deset miliard korun kvůli boji se suchem, zajištění zdrojů vody či podpoře zalesňování a řešení kůrovcové kalamity.

Vnitro chce víc peněz na investice do Portálu občana, elektronickou sbírku zákonů, posílení kyberbezpečnosti, ale i na platy policistů a hasičů. Stávající návrhy s tím podle Hamáčka nepočítají. »Pokud to s bezpečností na ulicích, v kyberprostoru nebo třeba se zajištěním vybavení pro hasiče myslíme vážně, bude to něco stát. Věřím, že se to povede,« uvedl Hamáček.

Změny by měly být komplexní

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, o kterém uvažuje současná vláda, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zároveň rada doporučuje, aby byla rozpočtově významná opatření prezentována a přijímána až v situaci, kdy bude připravena střednědobá strategie konsolidace veřejných rozpočtů. Tu by vláda měla předložit Poslanecké sněmovně do 30. září.

»Samotné snižování daňového zatížení práce považuje NRR za žádoucí. Zároveň je však nutné zmínit, že hlavním důvodem jeho vysoké hodnoty v ČR není daň z příjmů, ale zákonné pojistné. Proto se rada domnívá, že úprava zdanění práce by měla být součástí komplexnějších změn v daňovém a pojistném systému,« uvedla rada.

