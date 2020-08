Alpské zátiší v podání hvězd

Franceho České Alpy pod Kaprunem

Po letošních koronavirových koncertech nazvaných Zpívání z balkónu na Bohdalci a Zpívání z vyhořelého balkónu v restauraci Černý kohout přišla zpěvákovi a producentovi Martinovi Francemu nabídka na týdenní návštěvu »Českých Alp« v Rakousku, a to právě za toto zpívání, které pomáhalo v této nelehké době lidem.

»Napsalo mi vedení hotelu, které poděkovalo za tuto bohulibou a koronavirovou činnost a jako správní Češi nabídli pobyt v rakouských Alpách v česko-alpském hotelu Oberwirt,« uvedl France.

V rychlém sletu a jednání se ve finále, každý po vlastní ose, v »Českých Alpách« v Nedersmillu, kousek od vyhlášeného lyžařského centra Kaprun, potkali hned tři zpěváci: Marcela Březinová, slovenský zpěvák a muzikant Martin Harich a… Martin France.

Martin France hledající

Ale samozřejmě to nebylo bez problémů. Slovenský finalista reality show ČeskoSlovenská SuperStar 2011 Martin Harich, který zpívá vždy tak, jak to má rád, třeba na ulici ve Švýcarsku, byl nabourán dalším autem a cesta do Rakouska byla tím pádem ohrožena. Ale Martin zapracoval a s oblepeným zadním sklem a částečně vyklepanými dveřmi v kufru dorazil.

A pak už následovaly jen návštěvy vnitřních útrob rakouských Alp ze všech možných stran, včetně ledovců, kde prostě zima a sníh stále vládnou…

Ale jinak si mohli nejen interpreti, ale každý, kdo chtěl, hodně užívat - vždyť za 73 eur na místní kartu absolvovali celotýdenní vstupy zdarma na všechny atrakce, které si člověk umí představit.

A tak zúčastnění mohli navštívit nejen nejvyšší hory ve zdejších Alpách, ale i horské vyhlídky, muzea, skalní soutěsky, horská jezera, lanovky, měděné doly, termály, nebo třeba bazény. Zkrátka, pro každého tu bezpochyby bylo vyžití, co duše ráčila.

Velkou devízou bylo i to, že, byť v hotelu s německým názvem Oberwirt byl český personál a hlavně český průvodce a majitel tohoto zařízení. Ten se o své hosty staral a doprovázel je, samozřejmě i s patřičným výkladem, všude, kde se dalo. Harich si dokonce v jednom dni se svým kachonistou (cajón je perkusivní hudební nástroj latinskoamerického původu) Matějem odskočil do vedlejšího lázeňského města Zel am See a zahráli zde na ulici pro místní obyvatele podle očekávání tak dobře, že sklidili skutečně málo vídaný velký úspěch.

A to, že se interpreti domluvili už po telefonech, že zde v rámci nějakého večera na hotelu zazpívají, bylo téměř samozřejmostí a vykouzlilo to úsměv na tváři nejen zpěvákům, ale především ostatním ubytovaným z ČR a SR, ale i dalším příchozím návštěvníkům.

Po týdenním pobytu s nezapomenutelnými zážitky se všichni rozjeli do svých domovů a domluvili se, že se opět všichni sejdou a v ještě rozšířenější verzi projektu »České Alpy« v rakouských horách, tentokráte v zimní verzi, na zahájení sezóny, a to počátkem listopadu. A my se zkusíme domluvit s nimi, abychom u toho taky byli…

Roman JANOUCH

FOTO – archiv Martina FRANCEHO