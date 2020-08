Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

O vších, nejen dětských

Babičky moc na chemii nevěřily. Byly a jsou moudré a umí si se vším poradit. Proto jim ani vši neutečou…

Běžná upozornění ve školkách a školách s blížícím se začátkem školního roku: »V naší třídě se objevily vši! Prohlédněte dětem hlavy!« V tom okamžiku začneme shánět moderní šampony, které mají dítka vší zbavit, či preventivně zajistit, že se jejich vláskům vyhnou. A co na to vši? Někde »v koutku« se nám smějí, protože časté používání chemických přípravků je donutilo přizpůsobit se! Postupně se stávají proti nim odolnými.

Veš dětská umí rychle šplhat po vlasech, na něž přilepuje svá vajíčka s víčky. Během deseti dnů se víčka otevřou, mladé vši vylezou a hned sají. Vši se šíří také znečištěným ložním prádlem, hřebeny, kartáči na vlasy, čepicemi, kšiltovkami, parukami a skříňkami na převlečení ve školce a ve škole. Také přátelskými objetími, kterými především děvčátka dávají najevo svoji přízeň kamarádkám… To všechno víte. A my víme, jak na ně! Ano, díky babičkám…

Ty krom klasických »všiváků« (oboustranných tzv. prachových, hustých hřebenů k vyčesávání vší a vlasových parazitů, jsou běžně dostupné doslova za pár korun) používaly například olej s francovkou. Ano, obyčejný stolní olej smíchaný v poměru 3:1 s francovkou, tedy aby bylo jasno - více oleje! Vlasy důkladně touto směsí promastily, zakryly je igelitovým sáčkem a nechaly nejméně hodinu, raději dvě, působit. Poté hlavu důkladně umyly běžným šamponem.

Nepříjemná vzpomínka: V první polovině minulého století, především pak za války a těsně po ní, nechávaly malé kluky a také holčičky ostříhat dohola, nebo holčičkám vetřely do vlasů petrolej a nechaly jim hlavičky zabalené ve starém ručníku až několik hodin. Kůže dostala pořádně zabrat. Vši ale zmizely. Kvalitních šamponů nebylo, vlasy jim myly mýdlem.

Některé babičky však používaly běžný kvasný ocet. Vmasírovaly ho do vlasů a hlavu podobně jako v předchozím případě zabalily do ručníku a igelitu a nechaly dvě hodiny působit. Začervenalá podrážděná kůže se po umytí šamponem zklidní.

Lepší než ocet byla podle některých babiček poctivá slivovice, kterou si děda kvůli dětem a vnoučatům musel utrhnout od úst. Babičky dětem vlasy slivovicí »propláchly«, zabalily do ručníku a zakryly igelitem a nechali dvě a více hodin působit. »Opilé« vši a hnidy vyčesaly, vlasy klasicky umyly.

Dlouhovlasé malé slečny ocení nápad moderních babiček či spíše jejich maminek. Totiž žehličku na vlasy. Přejíždějí horkou žehličkou po vlasech, hnidy vlivem horka explodují. A pak je snadno vyčešete. I poté hlavu důkladně umyjte. Inu – nejen babičky, ale i maminky jsou moudré!

Prevence je základem dobrého zdraví, ale u vší žádná účinná prevence neexistuje. Rozhodně není pravda, že výskyt vší je vyšší v horších hygienických podmínkách. Vši se rády usídlí i v těch nejčistších vlasech. Ani zvýšenou hygienou nakažení nezabráníte.

Při prvním náznaku vší je potřeba prohlédnout hlavu postiženého a hledat vši samotné, nebo jejich vajíčka, hnidy. Ty bývají nejčastěji přichyceny u kořenů vlasů a po jejich rozmáčknutí nehty je slyšet charakteristické lupnutí. Pokud nalezneme veš v jakémkoliv stádiu, je pravděpodobné, že jich ve vlasech bude víc, a je potřeba se okamžitě pustit do léčby.

Je velmi důležité co nejdříve vyprat všechno ložní a další prádlo, se kterým dotyčná osoba přišla do styku. Jinak by veškerá snaha o vyléčení mohla přijít vniveč, neboť vším se na tkaninách líbí a hrozila by infikace i dalších členů rodiny. Prádlo je potřeba vyprat alespoň v 60 stupních.

Ať už si zvolíte jakýkoli postup odvšivení, vždy jej zhruba po týdnu opakujte. V té době se totiž z původně neodstraněných hnid začínají líhnout larvy – a ty se musí zahubit dřív, než vyrostou v dospělé jedince a začnou samy klást další vajíčka.

Odvšivovací kúru »věnujte« všem členům rodiny. Tak to ostatně babičky zcela samozřejmě dělaly. Pokud se vám či vašim dětem ve vlasech objeví vši, je na čase obrnit se trpělivostí a pustit se do likvidace. Samy od sebe nezmizí.

(jan)