Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kubalík vystřelil Chicagu postupovou výhru

Chicago zdolalo díky trefě Dominika Kubalíka Edmonton 3:2, sérii vyhrálo 3:1 na zápasy a postoupilo do prvního kola play off NHL. Hrozbu vyřazení odvrátili úžasným obratem hokejisté Toronta. Kanadský klub ještě v 57. minutě prohrával s Columbusem 0:3, ale zvítězil 4:3 v prodloužení a vyrovnal sérii na 2:2.

Chicago postoupilo z dvanáctého, tedy posledního možného místa v Západní konferenci. Ze stejné pozice proklouzl ve Východní konferenci do vyřazovací části i Montreal, který v pátek porazil Pittsburgh 2:0. Do prvního kola se dostali také New York Islanders přes Floridu, Arizona, jež zdolala Nashville 4:3 v prodloužení, a Vancouver po výhře 5:4 v prodloužení nad Minnesotou. Všechny postupující týmy zvítězily v sérii 3:1.

Kubalík se blýskl pěti body (2+3) a vytvořením několika nováčkovských rekordů NHL v úvodním utkání série, v dalších dvou zápasech vyšel naprázdno. Znovu se prosadil v pravou chvíli, když ve 49. minutě zlomil nerozhodný stav 2:2. Český útočník předvedl pohotovou střelu z levého kruhu k bližší tyči nad rameno brankáře Mikky Koskinena a připsal si druhý vítězný gól v sérii.

"Abych byl upřímný, vůbec jsem se nedíval na branku," přiznal Kubalík. "Soustředil jsem se na to, abych vystřelil co nejrychleji a pokud možno bez přípravy. Ještě jsem se snažil vypálit nahoru. Šlo o bleskovou akci, možná ani (jejich gólman) nečekal, že bychom ji mohli sehrát tak rychle," dodal k rozhodujícímu momentu zápasu.

Edmonton dostal do vedení už po 45 sekundách Josh Archibald, ale v osmé minutě již prohrával. Skóre otočili Brandon Saad a Matthew Higmore. Zvýšit mohl na začátku druhé třetiny v oslabení David Kämpf, forhendovou kličkou ale v sólovém úniku nevyzrál na Koskinena. Vzápětí vyrovnal Ryan Nugent-Hopkins a rozhodl Kubalík, třetí hvězda zápasu. Hlavním strůjcem výhry Chicaga byl gólman Corey Crawford, který kryl 43 střel.

"Je ohromnou součástí našeho týmu a chytal velmi dobře. Měli jsme hodně vyloučených, měli jsme štěstí, že zavřel bránu. Byl naším nejlepším hráčem zápasu," chválil Kubalík gólmana Crawforda, který jen v poslední třetině zastavil dvacet pokusů.

O závěrečnou hru 6 na 5 se Edmonton připravil chybným střídáním a v posledních dvou minutách si odpykával trest za příliš mnoho hráčů na ledě. "Potřebujeme dělat méně chyb. A když se nějaké dopustíme, bylo by hezké, kdyby někdo vytáhl nějaký extra zákrok. Měli jsme v sérii okamžiky, kdy jsme udělali hodně dobrých věcí, a pak to zazdili chybou. Věřím, že nás ale tyto zkušenosti posílí," řekl kouč Edmontonu Dave Tippett.

Columbus vedl po gólech Cama Atkinsona a Vladislava Gavrikova na začátku druhé třetiny 2:0, a když přidal v čase 54:18 Boone Jenner třetí gól, zdálo se, že je rozhodnuto. Toronto ale odvolalo v 56. minutě gólmana a s šesti hráči v poli vstřelilo tři góly: v 57. minutě snížili William Nylander s Johnem Tavaresem a 23 sekund před třetí sirénou vyrovnal Zach Hyman. Zápas rozhodl v 74. minutě Auston Matthews.

Toronto je třetím týmem v historii NHL, který v play off vyhrál zápas, ačkoli ještě čtyři minuty před koncem třetí třetiny prohrával o tři góly. "Mám teď v hlavě úplně prázdno. Ani nevím, co cítím," přiznal autor vítězné trefy. "Každý náš hráč si zaslouží pochvalu, že zápas nevzdal a bojoval dál, i když jsme těsně před koncem prohrávali 0:3. Měli bychom být na sebe extrémně hrdi," dodal.

Columbus v minulém utkání otočil z 0:3 a vyhrál 4:3 v prodloužení, teď tříbrankový náskok prohýřil. "Ani bych se v tom moc nepitval. Jednoznačně chtěli vyhrát víc než my. V neděli budeme připraveni," řekl Atkinson.

Nashville se také nevzdával, v duelu s Arizonou vyrovnal z 0:2 na 2:2 a při závěrečné hře bez brankáře si vynutil gólem na 3:3 prodloužení. Obrat ale Predators nedotáhli, v čase 65:27 rozhodl Brad Richardson o výhře Coyotes, kteří si zahrají 1. kolo play off po osmi letech.

Pátý zápas si nevybojovala ani Minnesota, přestože v základní hrací době ani jednou neprohrávala. Wild dali první gól zápasu, ve 26. minutě vedli 3:1. O dvougólový náskok brzy přišli, ale do kabin šli po dvou třetinách za stavu 4:3. Vancouver vyrovnal v 55. minutě trefou Bo Horvata a po 11 sekundách prodloužení ukončil sérii Christopher Tanev.

Montreal vstřelil první gól zápasu až v 56. minutě, kdy se po pěkném průniku Paula Byrona prosadil Artturi Lehkonen. Při power play pojistil výhru střelou přes celé kluziště Shea Weber. Čisté konto vychytal Carey Price, připsal si 22 zákroků. "Vím, že je skvělý gólman, ale nebylo to v sérii o něm. Málo jsme stříleli a lépe jsme měli naložit i s vedením (3:1) v minulém zápase," řekl Sidney Crosby, který v den utkání slavil 33 let.

Nejjednoznačnější zápas odehráli Islanders. Jejich první dvě branky vstřelil v úvodní třetině Anthony Beauvillier. Florida sice snížila, ale v polovině utkání Brock Nelson vrátil týmu dvougólový náskok a další drama už New York nepřipustil.

Výsledky kvalifikace play off NHL

Východní konference (Toronto):

4. zápasy:

Montreal - Pittsburgh 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 56. Lehkonen, 60. S. Weber. Střely na branku: 22:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Lehkonen, 3. Petry (všichni Montreal). Konečný stav série: 3:1.

Columbus - Toronto 3:4 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 - 0:1)

Branky: 4. Atkinson, 25. Gavrikov, 55. Jenner - 57. W. Nylander, 57. Tavares, 60. Hyman, 74. Matthews. Střely na branku: 39:53. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Hyman (oba Toronto), 3. Merzlikins (Columbus). Stav série: 2:2.

Západní konference (Edmonton):

4. zápasy:

Arizona - Nashville 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 18. Grabner, 22. Kessel, 45. Oesterle, 66. Richardson - 25. Duchene, 29. Arvidsson, 60. F. Forsberg. Střely na branku: 34:52. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Ekman-Larsson, 3. Richardson (všichni Arizona). Konečný stav série: 3:1.

Chicago - Edmonton 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky: 6. Saad, 8. Higmore 49. D. Kubalík - 1. J. Archibald, 23. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 29:45. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. J. Toews, 3. D. Kubalík (všichni Chicago). Konečný stav série: 3:1.

Minnesota - Vancouver 4:5 v prodl. (2:1, 2:2, 0:1 - 0:1)

Branky: 3. Kunin, 14. E. Staal, 26. Eriksson Ek, 40. Sturm - 13. Pearson, 28. B. Sutter, 29. Q. Hughes, 55. Horvat, 61. Ch. Tanev. Střely na branku: 28:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ch. Tanev, 2. Horvat, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver). Konečný stav série: 1:3.

(čtk)