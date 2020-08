Ilustrační FOTO - Pixabay

Daň z příjmů po zrušení superhrubé mzdy může být od 15 do 19 pct

Ministerstvo financí počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami sazby daně z příjmu zaměstnanců, a to v rozmezí od 15 do 19 procent. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) zároveň uvažuje o zrušení solidární přirážky a jejím nahrazení progresivním zdaněním. Daňoví odborníci by přivítali především zjednodušení celého daňového systému. Zrušení superhrubé mzdy může sice přinést pozitiva, u progresivního zdanění si již nejsou tak jistí. Podle Národní rozpočtové rady nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy ohrožuje bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Opozice snížení zdanění práce podporuje.

Superhrubou mzdu zavedla v roce 2008 vláda ODS pod vedením Mirka Topolánka. Představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Z této částky se pak odečítá 15procentní daň. Efektivní zdanění pro zaměstnance je tedy nyní 20,1 procenta.

(čtk)