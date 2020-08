Ilustrační FOTO - Pixabay

Slavia prodloužila smlouvy s Coufalem a kapitánem Bořilem

Fotbalová Slavia Praha prodloužila smlouvy s dvěma oporami a českými reprezentanty. Kapitána Jana Bořila si červenobílí pojistili do června 2023, dalšího krajního obránce Vladimíra Coufala ještě o rok déle. Ligový mistr o tom informoval na svém webu.

Klubové vedení s oporami prodloužilo smlouvy na soustředění v Rakousku, kde se tým chystá na novou sezonu. O oba hráče se podle spekulací médií zajímá několik zahraničních klubů, po podpisu nových vylepšených kontraktů ale zůstávají v Edenu.

"Poděkování oběma reprezentantům i jejich agentům. A nyní Liga mistrů a další titul," uvedl na sociální síti twitter předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík po podpisu smluv v Rakousku.

Devětadvacetiletý Bořil přišel do Slavie v zimní pauze sezony 2015/16 z Mladé Boleslavi. Levý bek se postupně vypracoval v jednu z hlavních opor a od zimy dělá v Edenu kapitána. S červenobílými získal tři ligové tituly a vloni na podzim si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů, v níž skóroval doma proti Barceloně. Bořil v nejvyšší soutěži odehrál 242 utkání a dal pět branek. Za reprezentační A-tým zatím nastoupil do 15 zápasů.

"Za zájem ze zahraničí jsem moc rád, ale jakmile přišla tahle nabídka od Slavie, tak jsem to nemohl odmítnout. Jsem tu hrozně rád, chceme získávat tituly a hrát Ligu mistrů. To je priorita. Ve Slavii chci zůstat co nejdéle," řekl Bořil.

Sedmadvacetiletý Coufal hraje na pravém kraji obrany. Do Slavie zamířil předloni v létě z Liberce a ihned se stal jednou z opor Pražanů. Získal s nimi dva ligové tituly a stejně jako Bořil si zahrál v hlavní fázi Ligy mistrů. Oba navíc vloni na jaře prošli s červenobílými až do čtvrtfinále Evropské ligy. V nejvyšší soutěži má Coufal dosud na kontě 178 startů, ve kterých si připsal devět gólů. Sedmkrát hrál za reprezentaci.

"Pro mě je to jasné, další čtyři roky chci spojit se Slavií. Až se mě budou chtít ve vedení zbavit, tak půjdu. Ale já jsem tady moc spokojený a nikdy nikam neutíkám," uvedl Coufal.

"Slavia do mě vložila velkou důvěru a já udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní alespoň jako tyto dva roky, které jsem tu zatím působil. Z mojí strany to beru jako důkaz, že jsem pro Slavii schopný udělat prakticky cokoliv," dodal.

(čtk)