Ilustrační FOTO - Pixabay

Třetina lidí, kteří si stáhli lázeňský poukaz, ho neuplatní

Třetina ze 120.000 lidí, kteří si stáhli poukazy na dotovaný pobyt v lázních, ho neuplatní. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes odhadl prezident Svazu léčebných lázní a šéf Lázní Jáchymov a Lázní Luhačovice Eduard Bláha. Ministryně pro místní rozvoj (MMR) Klára Dostálová (za ANO) v pořadu uvedla, že ji Bláhovo vyjádření překvapilo. Lidé podle ní dosud uplatnili přes 5000 poukazů, další výrazný nárůst očekává po získání notifikace od Evropské komise, která by měla přijít v pondělí nebo v úterý. Vouchery mají být uplatněny do konce roku.

"Na poslední chvíli, týden před spuštěním projektu, přišlo rozhodnutí z MMR nebo obecně ze státní správy, že ten program naplňuje charakteristiku veřejné podpory," řekl dnes Bláha. Na každé poskytnutí voucheru se podle něj začalo pohlížet jako na přijetí dotace, což celou administrativu programu velmi zkomplikovalo. "Pro nás se ten program pak stal jakousi černou můrou," uvedl. Program podle něj plní účel u menších lázní například na Karlovarsku, pro větší je komplikací.

Dostálová uvedla, že pokud lázně nemají o podporu zájem, je spousta míst, která by veřejnou podporu přivítala. Že by vydávání voucherů bylo zastaveno, ale odmítla. "Pokud lázně slovy pana prezidenta o to přestávají mít zájem, tak vím, že obrovský problém je v Praze. Stejně tak bychom mohli notifikovat program pro Prahu a podpořit třeba konkrétní segment," dodala.

Program COVID lázně byl oficiálně spuštěn 1. července. Voucher na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur s platností od 1. července do 31. prosince si lidé mohou stáhnout na portálu Kudyznudy.cz nebo ho mohou vygenerovat přímo v lázeňských zařízeních.

Kvůli limitu počtu přijatých poukazů mnohé lázně dočasně zastavily jejich příjem. Podniky zatím musejí postupovat podle podpory de minimis, která má limit 200.000 eur (asi 5,3 milionu Kč). Podle dřívějšího vyjádření Dostálové (za ANO) to představuje zhruba 1250 voucherů. Po udělení notifikace se na program bude vztahovat dočasný rámec, tedy maximální suma, kterou mohou žadatelé čerpat z programů veřejné podpory. Na jednoho žadatele činí 800.000 eur (asi 21,3 milionu Kč). Počty voucherů se tak podle Dostálové budou moci zvýšit na 5200 na jedny lázně, uvedla dříve.

Poukaz mohou zatím využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v ČR, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Po udělení notifikace by se program měl otevřít všem občanům EU. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250.000 poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz.

Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí. Hosté z ciziny v nich podle MMR tvořili až 44 procent. Podle ministerstva Češi zahraniční klienty, kterých lázně kvůli současné situaci mohou ztratit 170.000 až 200.000, nedokážou nahradit. Záměrem programu proto mimo jiné je, naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc přispět k obnově celých regionů.

(čtk)