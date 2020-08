Ilustrační FOTO - Pixabay

Žhář řádil v Bohumíně. 11 mrtvých.

Při požáru v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku v sobotu zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. Policie si je takřka jistá, že příčinou požáru bylo žhářství, byly nalezeny u ohnisek hořlaviny. Motivem žháře byly podle všeho rodinné spory. Pravděpodobný pachatel byl již zadržen. Co do počtu obětí je požár nejtragičtějším od roku 1990.

Mluvčí hasičů Lukáš Popp uvedl, že zemřelo 11 lidí z bytu v 11. patře, ve kterém se požár rozhořel. Uhořeli tři dospělí a tři děti. Dalších pět lidí zemřelo po skoku z oken, když se snažili zachránit. Dalších deset lidí se zranilo, z toho dva hasiči a jeden policista. Z deseti zraněných jich v nemocnici zůstává pět. »Dvě osoby utrpěly těžké popáleniny, zbývajících osm pacientů mělo popáleniny lehčí nebo byli zasaženi různými stupni nadýchání zplodin hoření,« uvedl mluvčí záchranné služby Ladislav Lang. Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava řekla, že v tomto zařízení je hospitalizováno pět pacientů. Dva jsou na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu.

Byl to zločin

V místě požáru našli vyšetřovatelé v blízkosti bytu stopy po hořlavé látce, sdělila policejní mluvčí Karolína Bělunková. »Na místě byl přítomen psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání urychlovačů hoření,« uvedla mluvčí. Akcelerant hoření byl podle ní nalezen v blízkosti bytu. »Můžeme potvrdit, že na místě byly nalezeny stopy akcelerantu hoření, proto takový rychlý průběh toho požáru a rychlý rozvoj,« doplnil Popp.

Už v sobotu byl v souvislosti s požárem zadržen jeden člověk. Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel v České televizi řekl, že zadržený je ve zdravotnickém zařízení a policie ho zatím nevyslechla. Začíná však už být jasno, jaké měl patrně motivy. Za vším jsou zřejmě rodinné spory. Rodina ve městě žila delší dobu, neštěstí se zřejmě událo během oslavy, řekl včera bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD). »Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority,« řekl Bruzl. Podle něj určitě v bytě nebydleli všichni. »Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené,« uvedl Bruzl. Muže podle něj zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali policii.

Podle něj město někdy v říjnu evidovalo v souvislosti s rodinnou stížnosti nájemníků, důvodem byl štěkající pes. »Byly tam i nějaké stížnosti u městské policie, ale není to nic, co by vybočovalo z nějakého průměru,« řekl Bruzl.

Hasiči to zvládli

»Požár panelového domu v Bohumíně je obrovskou tragédií. Dovolte mi vyjádřit soustrast rodinám zemřelých. Tato apokalypsa se navždy zapíše do našich srdcí. Poděkování náleží všem, kteří pomáhali při záchraně životů lidí,« komentovala tragédii poslankyně KSČM Miloslava Vostrá, která tím reagovala i na kritiku hasičů, která se objevila na sociálních sítích. Tu odmítl i Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček. Nesouhlasí s tvrzením, že hasiči přijeli pozdě a nekonali. Podle něj ze zákona měly být na místě dvě jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvě jednotky hasičů přitom na místo dorazily do pěti minut a intenzivně zasahovaly, uvedl. Dojmy laiků, že nekonaly, vyplývají z toho, že primárně se ve výškových objektech zasahuje vnitřní zásahovou cestou, zdůraznil Vlček. Podporu hasičům vyjádřila i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO), která přijela na místo neštěstí. »Byla jsem nahoře, viděla jsem ten neskutečný kus práce a patří se za něj poděkovat,« řekla.

Většina obyvatel je už doma

Obyvatelé domu se mohli do domovů vrátit, stále v něm ale nejde elektřina ani plyn. Podle Poppa nemá dům ohroženou statiku a nehrozí jeho zborcení. Místostarosta Bruzl uvedl, že město je nájemníkům z nejvíc zasažených bytů připraveno zajistit náhradní ubytování. Podle něj situace ve vrchní části domu není optimální. »To patro, kterého se dotkl požár, tak co se týká toho bytu, ten je totálně zničený. Tam se v podstatě nedá využít nic,« uvedl Bruzl. Dodal, že další byty nejsou zasaženy zevnitř, ale chodba je v podstatě neobyvatelná. »Tam určitě nebudeme moci nikoho dlouhodobě pouštět, ale byty zasažené nejsou, takže si i z těch bytů budou moci odnést nějaké věci,« řekl Bruzl. Doplnil, že u dalších bytů v domě největší problémy udělala voda použitá při hašení. »Voda protekla stoupačkami i elektrorozvody a tam máme obavu, že ještě nebude možné je v nejbližších hodinách připojit na odběr elektrické energie,« uvedl Bruzl.

Nájemníci si v doprovodu policie budou moci odnést z bytů věci, budou v nich moci i zůstat, ale zatím bez elektřiny. Podle odhadů dům muselo opustit asi 150 lidí. Většina z nich našla náhradní bydlení u známých či příbuzných.

Nejhorší od roku 1990

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín v sobotu krátce před 18.00, konkrétně v 11. patře. Na místo bylo postupně vysláno šest zdravotnických a tři lékařské posádky z nejbližšího okolí, včetně letecké výjezdové skupiny z Ostravy. Posádky záchranné služby převezly zraněné do Fakultní nemocnice v Ostravě, do Městské nemocnice Ostrava a do nemocnic v Karviné-Ráji a v Havířově.

Požár je z hlediska počtu obětí nejhorším po roce 1990. Dosud nejtragičtější událostí tohoto druhu byl požár drážní budovy u pražského nádraží Florenc, při němž v říjnu 2010 zemřelo devět bezdomovců. Mezi nejhorší požáry v historii českých zemí se pak řadí požár z listopadu 1984, při němž v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách zahynulo 26 chovanek.

(ste)