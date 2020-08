Ilustrační FOTO - Pixabay

Cizinců u nás stále přibývá, i nelegálních

Loni znovu vzrostl počet cizinců pobývajících v ČR. Za posledních pět let se zvýšil o zhruba 150 000. Přechodný nebo trvalý pobyt v ČR mělo 595 881 cizinců, což je 5,6 procenta celkové populace. Poměr mezi trvale a přechodně pobývajícími cizinci je zhruba půl na půl. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra o migraci a integraci.

Struktura cizinců fdnesje podle dokumentu téměř neměnná - nejvíc jich pocházelo z Ukrajiny (24,4 procenta), Slovenska (20,4 procenta) a Vietnamu (10,4 procenta), tito lidé tvořili ke konci loňského roku 55,2 procenta cizinců v ČR. Následují Rusové (6,4 procenta) a Poláci (3,7 procenta). U některých státních příslušností jsou nárůsty počtu v posledních letech spojené zejména s pracovní migrací - podle zprávy se to týká zejména Ukrajinců, Rumunů a Bulharů, méně pak Filipínců, Gruzínců či Srbů.

Ze zemí mimo Evropskou unii v ČR pobývalo 58,7 procenta cizinců, tedy 349 560. »Nutno však dodat, že ne všichni cizinci ze zemí EU jsou evidováni v oficiálních statistikách,« uvedlo vnitro. Občanů Evropské unie v ČR pobývalo 246 321, meziroční nárůst činil 5,9 procenta podobně jako předloni. Zatímco u cizinců z třetích zemí převládal trvalý pobyt, občané EU měli v ČR častěji přechodný pobyt.

Mezi cizinci s povoleným pobytem znovu loni převažovali muži - bylo jich 341 719, tedy 57,3 procenta, meziročně o 0,5 procentního bodů více. Zatímco u občanů s trvalým pobytem je poměr mezi muži a ženami téměř vyrovnaný, u přechodných pobytů činil u mužů 62 procent.

Ke konci loňského roku mezi cizinci v ČR dominovali lidé v ekonomicky aktivním věku. Lidé mezi 19 a 65 lety představovali 82,1 procenta z celkového počtu cizinců. Poměr lidí mladších 18 let činil 12,2 procenta.

Nejvíc cizinců mělo registrovaný pobyt v Praze (36,5 procenta) a ve Středočeském kraji (13,5 procenta), nejméně ve Zlínském kraji (1,8 procenta) a na Vysočině (1,9 procenta). V Praze se soustřeďují zejména Rusové a Britové, například Vietnamci jsou kromě Prahy nejčastěji v Ústeckém a Karlovarském kraji, Němci v Ústeckém kraji, Poláci v Moravskoslezském kraji, Bulhaři a Rumuni kromě Prahy ve Středočeském a Plzeňském kraji, Mongolové v Libereckém kraji.

V ČR loni přibylo také trestně stíhaných cizinců, meziročně se jejich počet zvýšil o 3,9 procenta na 8122 osob. Podíl na počtu všech trestně stíhaných zůstává na úrovni devíti procent, kolem níž se pohybuje dlouhodobě. Mezi stíhanými cizinci jsou nejvíce zastoupeni Slováci a Ukrajinci.

Největší podíl trestních stíhání, 23 procent, připadá na majetkové trestné činy, zpravidla krádeže. Patnáct procent stíhání se týká hospodářské kriminality, například krácení daní, podvodů a zpronevěr. Podobný je i podíl stíhání kvůli ohrožení pod vlivem návykové látky. Třináct procent stíhání připadá na násilné trestné činy.

Více než polovinu trestně stíhaných cizinců tvoří občané Slovenska a Ukrajiny, tento podíl se dlouhodobě drží na podobné výši. Třetí nejpočetnější skupinou byli loni Rumuni, kterých policie stíhala 536.

Soudy loni pravomocně odsoudily 5836 cizinců, meziročně se jejich počet zvýšil o devět procent. V 1746 případech rozhodly soudy o vyhoštění cizince. Stejně jako v předchozích letech byli nejpočetnější skupinou vyhoštěných Ukrajinci, týkalo se jich 29 procent těchto rozsudků.

Roste také počet nelegálních migrantů do ČR. Policie loni odhalila 5677 cizinců, kteří u nás pobývali nelegálně, což je o 685 více než v roce předchozím. Je to nejvyšší počet od roku 2015 a druhý nejvyšší za posledních deset let. Stejně jako v několika minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci, a to více než čtvrtinu.

Ukrajinci jsou od roku 2008 obvykle nejpočetnější skupinou odhalených osob, jedinou výjimkou byl rok 2015, kdy při velké migrační vlně šlo o Syřany. Loni bylo odhaleno celkem 1504 Ukrajinců, dále 831 Moldavců, 356 Vietnamců, 323 Gruzínců a 271 Rusů. Zmíněných pět státních příslušností tvoří zhruba tři pětiny celkového počtu zadržených cizinců.

Nejvíce nelegálních cizinců pobývalo tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji. V hlavním městě byla zadržena zhruba polovina z celkového počtu odhalených Ukrajinců, následuje Pardubický a Jihomoravský kraj. V Praze byli nejčastěji odhaleni též Moldavci či Vietnamci.

Meziročně se loni výrazně zvýšil počet lidí odhalených při tranzitní nelegální migraci, a to o téměř 40 procent (75 osob) na 266. Cizinci do ČR přicházeli zejména přes slovenskou a rakouskou hranici a směřovali do Německa. Nejvíce jich bylo z Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu.

