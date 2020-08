Ilustrační FOTO - Pixabay

Bejrútští demonstranti obsadili ministerstva

Demonstranti v libanonském hlavním městě Bejrútu v sobotu vzali útokem budovy ministerstev a poškodili kanceláře Sdružení libanonských bank.

Na bejrútském náměstí Mučedníků se podle agentury Reuters shromáždil dav čítající asi 10 000 lidí. Policie proti nespokojencům použila slzný plyn. Podle sdělení mluvčího policie přišel o život jeden strážník, když utíkal před demonstranty. Libanonský Červený kříž uvedl, že 55 lidí skončilo v nemocnici. Libanonci v metropoli demonstrují po úterním ničivém výbuchu v tamním přístavu.

Čeští záchranáři v sobotu přerušili v Bejrútu vyhledávací a záchranné práce. Učinili tak poté, co libanonská armáda vyzvala vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v oblasti veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny, a to ještě před propuknutím odpoledních protestů. Čeští hasiči pátrání obnovili, odpoledne se však opět museli stáhnout.

Neštěstí v přístavu si vyžádalo životy nejméně 158 lidí a dalších 6000 bylo zraněno. Kolem 300 000 lidí přišlo o domov. Mnozí Libanonci tvrdí, že výbuch a jeho okolnosti odrážejí neschopnost a rozsáhlou korupci vládnoucích elit.

Desítky demonstrantů pronikly do budovy ministerstva zahraničí, kde zapálili portrét prezidenta Michela Aúna. »Zůstaneme tu. Vyzýváme všechny Libanonce, aby okupovali ministerstva,« řekl jeden demonstrant do megafonu. Jedna žena sdělila britskému kanálu BBC, že proniknout do budovy ministerstva bylo snadné, jelikož byla poškozena při výbuchu.

Na náměstí Mučedníků někteří z tisíců demonstrantů házeli kameny. Policie použila slzný plyn proti skupině, která se pokusila překonat zátarasy v ulici vedoucí k budově parlamentu. Policie také patrně použila gumové projektily a Reuters sdělila, že někdo na místě střílel ostrými náboji. Podle televizních záběrů demonstranti vzali útokem také ministerstva energetiky a ekonomiky.

Současné protesty jsou největší od loňského října, kdy tisíce lidí vyšly do ulic na protest proti korupci a špatné ekonomické situaci a přiměly tehdejšího premiéra Saada Harírího k rezignaci. Současný premiér Hasan Dijáb v sobotu večer oznámil, že požádá o uspořádání předčasných parlamentních voleb. »Z této krize se bez předčasných parlamentních voleb nemůžeme dostat,« uvedl. Vláda by se otázkou měla podle BBC zabývat.

(čtk)