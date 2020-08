Ilustrační FOTO - Pixabay

Plzeň se ve druhém předkole LM představí v Alkmaaru

Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Ligy mistrů utkají s Alkmaarem. Hrát se bude na jeden zápas v Nizozemsku 25. nebo 26. srpna. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Svěřenci slovenského trenéra Adriana Guľy vstoupí do nového ročníku evropských pohárů jako první český zástupce. Pokud plzeňský tým druhé předkolo zvládne, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Loni Viktoria ve stejné fázi kvalifikace LM vypadla s řeckým Olympiakosem Pireus.

Český vicemistr poprvé v pohárech narazí na nizozemského soupeře. Alkmaar se v minulosti potkal v EL a její kvalifikaci dvakrát s Libercem a jednou s Jabloncem, z pěti zápasů AZ dvakrát vyhrál a třikrát remizoval.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné čtvrté předkolo Ligy mistrů bude hrát kvůli koronavirové pandemii jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodl los. Při něm byli Západočeši nasazení a mohli dostat ještě Lokomotivu Záhřeb a PAOK Soluň.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. V AZ působil plzeňský útočník Ondřej Mihálik, který po ročním hostování letos v červnu do Viktorie přestoupil.

Mistrovská Slavia má velkou šanci, že stejně jako vloni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až ve čtvrtém předkole. K tomu Pražané potřebují, aby aktuální ročník vyhrál tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině také z domácí soutěže. Pokud by se tak nestalo, šli by "Červenobílí" do třetího předkola. V případě účasti ve 4. předkole by měli jistou minimálně skupinu Evropské ligy.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů

(hraje se na jeden zápas 25. a 26. srpna):

Mistrovská část:

Floriana Valletta (Malta)/Kluž - Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern - Klaksvík (Faer. o.)/Slovan Bratislava, Celtic Glasgow/KR Reykjavík - Ferencváros Budapešť/Djurgaarden, Flora Tallinn/Suduva (Lit.) - Maccabi Tel Aviv/FC Riga, Legia Varšava/Drita (Kos.)/Linfield (Sev. Ir.) - Ararat-Armenia (Arm.)/Omonia Nikósie, Celje (Slovin.)/Dundalk (Ir.) - Molde (Nor.)/Kuopio (Fin.), Budučnost Podgorica/Ludogorec Razgrad - Midtjylland (Dán.), Dinamo Brest (Běl.)/FC Astana - Connah's Quay Nomads (Wal.)/FK Sarajevo, Karabach (Ázerb.)/Sileks Kratovo (Mak.) - Šeriff Tiraspol (Mold.)/Fola Esch (Luc.), Dinamo Tbilisi/KF Tirana - Crvena zvezda Bělehrad/FC Europa (Gibr.).

Nemistrovská část:

Alkmaar - Plzeň, PAOK Soluň - Besiktas Istanbul, Lokomotiva Záhřeb - Rapid Vídeň.

(čtk)