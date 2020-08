A řekněte, chtěl by někdo dostat »pár facek«?

Přijel ministr zahraničí USA Pompeo. Událost nad události. S čím asi přijel? Z krátkého komuniké či ze zpravodajství ČTK se těžko pravdu dovíme. Naštěstí. Byla by zřejmě krutá. Rozmístění amerických vojáků do ještě bližší vzdálenosti Rusku se nás zřejmě netýká, když Poláci kromě dosavadních šesti tisíc mužů US Army přijmou zřejmě další, aby tak počet doplnili na desetitisícovku. Základnu mohou tak mít pár kilometrů od ruské Kaliningradské oblasti. My tak blízko hranici s Ruskou federací nemáme, takže nás jejich zájem v tomto případě mine.

Jsou však i jiné zájmy, než přesun vojáků z Německa na východ. Ekonomické. Jde přece o moc. O ruský plyn nebo výhledově o dražší americký břidlicový, o dostavbu Dukovan a nadřazení amerického Westinghausu, o Huawei nebo třeba americký Apple – ve všech jmenovaných případech jde přece o bezpečnostní riziko, pokud tedy bychom přijali nabídku od někoho »chytřejšího«, než jsou americké firmy. Rusové, jestliže by dostavovali Dukovany a dokončili plynovod Nordstream, by nás přece měli »na drátku«. Ví to leckdo. Nejen generál Pavel, ale i senátor Fischer a třeba europoslanec Vondra. Raději se zavázat Spojeným státům a platit nesrovnatelně víc. Tak tomu je. I pokud jde o čínský Huawei, je to stejné. I odtud nám hrozí nebezpečí. Tentokrát by šlo o sledování každého z nás, a to snad dokonce samotným prezidentem Si. Proto žádný telefon této značky napříště se nesmí kupovat.

Po návštěvě ministra Pompea jistě proběhne na toto téma kampaň v médiích, abychom jako ovce si kupovali mobily, jejichž výroba může být kdekoli, ale stejně jen ovládaných z amerických globalizovaných center.

Při jednání by mohlo jít i o Amazon. Vydělává na nás nesmírné sumy. Ty poté posílá do Spojených států a rozděluje mezi americké akcionáře. Tady nám Pompeo pohrozí, jestliže zvýšíme i pro něj daně, pak nebudeme už přáteli a zvýší nám cla třeba na škodovky, pivo či vánoční ozdoby. Proto už při prvých náznacích amerického odporu naše vláda udělala zpátečku a rozhodnutí zatím odložila. Zřejmě na dlouho, tedy pro jistotu navždy. Američtí akcionáři se přece nesmí zlobit. A po rozhodnutí vlády se jistě nezlobí. Nepochybuji ovšem o tom, že Pompeo i v tomto případě nás bude varovat.

Jsou tu i jisté vojenské dodávky. Tady půjde o soutěž vnitronatovského světa. Mělo by tedy být jedno, zda vyhraje ten nebo onen. Není. Přednost musí mít dodávky z USA nebo z fabrik ovládaných americkými zbrojaři, jinak by také hrozily zajisté sankce. Budou i další podobná témata. Možná se budou týkat i přestavby všech našich mostů, aby na ně mohla najet americká technika, možná o přednostní odběr vína z Kalifornie či roušek z Texasu nebo odkud, které nahradí ty čínské anebo přímo české. Oč šlo, se ovšem nedozvíme, a když, tak po kapkách zabalených do přijatelného obalu. Protože kdybychom »rady« pana Popmpea nepřijali, musel by přijít tvrdý pokyn, a takový by už pro nás byl velmi citelný, a to dokonce i pro naše představitele. A řekněte, chtěl by někdo dostat »pár facek« a možná, že i »vyhodit z hospody na ulici«?

Milan ŠPÁS