Ilustrační FOTO - Pixabay

Žalobci proti semínkům a kosmetice

Nejvyšší státní zastupitelství nesouhlasí se zproštěním dvou společníků e-shopu se semínky konopí, konopnou kosmetikou a potravinami.

Podle pravomocného rozsudku se neprokázalo, že by se obchod orientoval na konzumenty marihuany pro její psychoaktivní účinky. Žalobci ale podali dovolání, případ tak míří k Nejvyššímu soudu. Dovolání je dostupné na webu veřejné žaloby.

Muži čelili obžalobě ze šíření toxikomanie, Obvodní soud pro Prahu 2 je však loni v říjnu zprostil, což potvrdil letos v květnu i Městský soud v Praze. Oba pražské soudy poukázaly například na to, že se nenašel žádný zákazník, který by nakoupená semínka prokazatelně využil s úmyslem vypěstovat a konzumovat marihuanu. E-shop také nenabízel ucelený sortiment, chyběly například kuřácké potřeby.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podle žalobců lze ale těžko věřit tomu, že cílem obviněných bylo pouze šířit konopí jako lék. V dovolání poukázali na to, že v naprosté většině případů je konopí pěstováno, aby bylo užito jako psychotropní látka. »Jedná se o notorietu, přičemž i oběma obviněným muselo být zřejmé, že většina jejich zákazníků si semena konopí v jejich obchodě objednává právě proto, aby z nich vypěstovala rostliny konopí s co nejvyšším obsahem psychoaktivních látek, a to právě za účelem jejich toxikomanického zneužití,« stojí v dovolání.

Na webu jsou podle žalobců informace o vůni, chuti i zaručeném obsahu THC, přičemž nejde jen o reklamní strategii. »Tomuto závěru lze oponovat tím, že právě ona ‚reklama‘ v sobě zcela neodmyslitelně obsahuje prvek podněcování k využívání takto reklamou propagovaných předmětů,« uvedlo státní zastupitelství. Nabídku lze členit i podle efektů: povznášející, euforický, relaxační nebo hihňavý.

E-shop má v obchodních podmínkách napsáno, že pěstování rostlin z nabízených semen je možné až po změně legislativy. Kupující si je vědom trestní odpovědnosti a zavazuje se, že semena šlechtěného konopí nebudou zneužita k výrobě ani distribuci drogy, a to zejména ve velkém množství nebo vůči osobám mladším 18 let. Popis zboží má podle obchodních podmínek informační charakter.

(cik)