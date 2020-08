Ilustrační FOTO - Pixabay

Libanonská vláda rezignovala

V souvislosti s výbuchem v Bejrútu na svůj post rezignovala libanonská vláda. Řekl to před naší uzávěrkou ministr zdravotnictví Hamad Hasan.

»Celá vláda rezignovala,« řekl podle agentury AP Hasan novinářům po jednání vlády. Premiér Dijáb podle něj následně jel za prezidentem, aby mu za celý kabinet podal demisi. K národu promluvil odstupující premiér až po naší uzávěrce.

Důvodem pro rychlé řešení byl odchod ministryně spravedlnosti Marie-Claude Nadžmoé a stejný krok ministra financí Ghází Vazního. Již v neděli své funkce složili šéfové resortů informací a životního prostředí, a to z důvodu neschopnosti vlády provádět reformy.

Neštěstí v bejrútském přístavu si vyžádalo životy nejméně 160 lidí a dalších 6000 bylo zraněno. Kolem 300 000 lidí přišlo o domov. I další čísla jsou alarmující.

Chtějí pomoci

O sbírce na pomoc Libanonu informoval Dětský fond OSN (UNICEF), podle kterého o střechu nad hlavou přišlo okolo 80 000 dětí. Poškozeno bylo také 34 škol a nejméně 12 nemocnic, odhaduje fond. Potíže teď Libanonu působí i to, že zničený přístav byl jednou z hlavních vstupních bran humanitární pomoci do země, připomíná UNICEF.

Na nedělní mezinárodní videokonferenci zorganizované Francií ve spolupráci s OSN pak bylo na pomoc explozí zasaženému libanonskému hlavnímu městu přislíbeno 252,7 milionů eur (více než 6,6 miliardy Kč). S odvoláním na sdělení Elysejského paláce o tom napsala ČTK. »Pomoc by měla být včasná, dostačující a v souladu s potřebami libanonského lidu. Měla by být doručena přímo libanonské populaci s co největší efektivitou a transparentností,« stojí v závěrečném prohlášení.

(rom)