Ilustrační FOTO - Haló noviny

Koronové volby jsou připraveny

Vytvoření speciálních volebních komisí, které mají v říjnu zajišťovat volební servis pro lidi uzavřené kvůli epidemii koronaviru do karantény, vyjde státní pokladnu zhruba na 9,5 milionu korun.

Plošné navýšení odměn pro komisaře o 500 korun by mělo podle návrhu zákona stát 56 milionů korun. Návrh speciálního zákona vložilo ministerstvo vnitra do elektronické legislativní knihovny. Vláda by ho měla projednat za týden, o několik dnů později se k němu vyjádří Sněmovna.

Zákon počítá s vytvořením stanovišť pro hlasování z auta ve všech okresech, speciálních volebních okrsků v uzavřených domovech seniorů a s výjezdy zvláštních komisí za voliči, kteří nemohou využít předchozích dvou variant. Zapisovatel speciální komise pro hlasování má nárok na odměnu 5000 korun za každý den, kdy vykonával funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok na odměnu 10 tisíc korun, která se navyšuje o 5000 korun v případě, že se účastní také sčítání výsledků hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, uvádí návrh zákona.

Výdaje orgánů státní správy za volby proplácí stát z rozpočtové kapitoly všeobecná pokladní správa. Náklady na odměny členů sčítacích komisí autoři návrhu předpokládají v celkové výši do dvou milionů korun, náklady související s nároky zapisovatelů komisí pro hlasování budou přibližně čtyři miliony korun. »Kraje také budou hradit náklady na pronájem volebních stanovišť, pořízení volebních uren, pronájem výpočetní techniky, psací potřeby, školení, ochranné pomůcky pro členy sčítací komise, personální náklady na přijímání telefonických požadavků na přenosné volební schránky a sestavení seznamu oprávněných voličů. Předpokládají se výdaje v celkové výši tří milionů korun,« uvádí doprovodný materiál. Zhruba 400 tisíc korun bude stát navýšení počtu volebních obálek, sad hlasovacích lístků a přelepů volebních uren.

Plošné navýšení odměn pro všechny členy okrskových volebních komisí o 500 korun navýší rozpočet voleb o 56 milionů korun. S odměnami pro vojáky, kteří budou například na stanovištích drive-in, zákon nepočítá. Náklady na jejich práci včetně ochranných a hygienických prostředků, dopravy a vybavení volebního stanoviště hradí armáda z rozpočtové kapitoly ministerstva obrany, uvádí doprovodný materiál k zákonu.

Komise pro sčítání hlasů voličů v karanténě bude jedna v každém kraji a bude minimálně tříčlenná, nejvýše sedmičlenná. Při navrhované odměně 15 tisíc korun za sčítání hlasů v obou kolech voleb do Senátu je třeba započítat i výdaj na odvody zaměstnavatele, upozorňují autoři návrhů. Komise pro hlasování bude minimálně jedna v každém okrese, pro dopad na státní rozpočet se počítá se vznikem 80 komisí pro hlasování 30. září a 60 komisí pro hlasování 7. října ve druhém kole voleb do třetiny Senátu. Za každý den hlasování má zapisovatel dostat odměnu 5000 korun. Po započtení částek na odvody zaměstnavatele, tedy obce, a odhadované náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku budou náklady související s nároky zapisovatelů komisí pro hlasování čítat přibližně čtyři miliony korun.

(cik)