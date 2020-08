Emeritní král Juan Carlos I. ztrácí ulice

V některých španělských městech podepisují občané petice za změnu názvů ulic nesoucích jméno Juana Carlose I., který vládl Španělsku čtyři dekády do roku 2014, kdy se vzdal trůnu ve prospěch svého syna.

Po přejmenování ulic volají zejména levicové a nacionalistické strany, mnozí naopak tvrdí, že je třeba ctít presumpci neviny a že podezření stran korupce a tajných kont v cizině jsou v případě Juana Carlose I. pouhé spekulace, informoval deník La Vanguardia.

Juan Carlos I. FOTO - Wikimedia commons

Juan Carlos I. (82), který má nyní titul emeritní král, předminulé pondělí oznámil, že se stěhuje do ciziny, aby nekomplikoval vládnutí svého syna Felipeho VI. veřejným ohlasem na »některé minulé události ze svého soukromého života«. Někteří to ale označili za útěk před justicí, ač Juan Carlos I. zatím trestně stíhán není a slíbil, že justici bude k dispozici. Královský palác neoznámil, kde se emeritní král nyní nachází. Podle deníku ABC odletěl do Spojených arabských emirátů a jiný španělský deník v sobotu zveřejnil fotku, na níž král vystupuje z letadla v Abú Zabí.

Například ve městě Pinto u Madridu už podle deníku ABC odstranili bustu Juana Carlose I. z místního parku, který nese i jeho jméno. Nový název parku mají vybrat místní v září v referendu. V baskické metropoli Vitoria už název ulice pojmenované po králi změnili, nově se jmenuje ulice 8. března, podle svátku žen, uvedl deník La Vanguadia.

Změnu názvu ulice pojmenované po bývalé hlavě Španělska požadují v petici také někteří obyvatelé severošpanělského města Gijón. »Ulice se nemůže jmenovat po zloději, který utekl ze Španělska,« zdůvodnil iniciativu její organizátor Nacho Morán. »Vláda ho neměla nechat odjet, měli mu sebrat pas, dokud soud nerozhodne o jeho činech,« dodal Morán, jehož petice má zatím necelou tisícovku podpisů.

Přes 4000 podpisů sebrala petice občanů v jihošpanělském městě Cádiz, jehož levicový starosta José María González oznámil, že předloží radě pro změnu názvů návrh na přejmenování ulice Avenida Juana Carlose I. na Avenida de la Sanidad Pública (třída Veřejného zdraví) na počest zdravotníků, kteří bojují s epidemií koronaviru.

Mnozí Španělé ale stále považují Juana Carlose I. za jednu z největších postav španělské historie, která výrazně přispěla k přechodu země k demokracii po smrti diktátora Franciska Franka. Juan Carlos mimo jiné v roce 1981 zastavil pokus o vojenský převrat, když pravicoví pučisté vnikli do parlamentu a drželi několik hodin jako rukojmí poslance a ministry.

K přejmenovávání ulic se nechystají v Madridu, kde vládne pravicová koalice, podle níž toto téma, navíc v době pandemie COVID-19, není prioritou. »Někteří se věnují tomu jedinému, co umí, a to je měnit názvy a chodit s transparenty,« uvedla místostarostka Madridu Begoňa Villacísová. Také levicový starosta Valladolidu Óscar Puente prohlásil, že radnice má »stovku jiných starostí«.

Kritika monarchie je obzvlášť hlasitá v Katalánsku, kde například starostka jeho metropole Barcelony Ada Colauová nechala odstranit busty Juana Carlose z radnice už v roce 2015 poté, co přestal být hlavou státu.

Ve Španělsku nese nyní jméno Juana Carlose I. nejméně 637 ulic či náměstí, napsal v sobotu deník La Vanguardia. Místopředsedkyně španělské vlády Carmen Calvová tento týden uvedla, že do změn místních názvů nebude mluvit, protože je to záležitost místních samospráv.

(čtk)