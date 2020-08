Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozpočet 2021 bude ovlivněn COVID-19

Při přípravě státního rozpočtu na příští rok je cílem, aby byl deficit nižší než v letošním roce, uvedl po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něho je shoda jak na provozních úsporách na jednotlivých ministerstvech, tak i na růstu důchodů a zrušení superhrubé mzdy.

Babiš ani Schillerová tak konkrétní návrhy ani konkrétní výši schodku rozpočtu na příští rok neuvedli. Maximální výška deficitu pro příští rok je podle Babiše dána rozpočtovými pravidly. Vláda podle něho bude hledat cestu, jak stát zásadně nezadlužit. Vládní koalice prosadila na jaře ve Sněmovně kvůli pandemii koronaviru a navyšování schodku státního rozpočtu novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která obsahuje sedmiletý plán konsolidace strukturálního deficitu tak, aby byl v roce 2028 na úrovni před pandemií. Podle normy je pro příští rok možné zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Je to deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu.

Plán vlády pak počítá v souladu s pravidly EU s jeho postupným snižováním každoročně o 0,5 procentního bodu. V roce 2027 by tak měl strukturální deficit klesnout na jedno procento HDP a v roce 2028 na 0,75 procenta HDP, tedy na úroveň před současnou situací. Předloni bylo strukturální saldo v přebytku 0,4 procenta HDP.

Rozpočet na příští rok bude poznamenán dopady šíření koronaviru. MF zatím nesdělilo výši schodku, s kterým v rozpočtu na příští rok počítá. Schillerová už dříve uvedla, že příjmy a výdaje rozpočtu sestaví na základě makroekonomické prognózy, kterou úřad vypracuje na počátku září. Už dříve řekla, že mimo jiné chystá plán úspor, ale ty odhaduje v řádech jednotek miliard, nikoli desítek.

Investice do dopravy

V případě investic plánuje premiér navýšit rozpočty na výstavbu železnic a dálnic. Rozpočet sportu by měl stoupnout na 11,8 miliardy korun. Premiér zopakoval, že plánuje i zvýšení důchodů, nechtěl ale předjímat, zda o zákonem danou valorizaci, nebo víc. »Důchody jsou stále nízké, je třeba vymyslet, jak navyšovat,« uvedl. Jak bude stát zacházet s platy zaměstnanců ve veřejné sféře, také nechtěl předjímat. Vláda v tomto případě bude čekat na makroekonomickou prognózu, která bude hotova počátkem září.

»Byla to první schůzka nad rozpočtem na příští rok takto do hloubky. Priority jsou jasné, jsou to důchody, zrušení superhrubé mzdy a investice,« prohlásila Schillerová. Představila šest různých variant možného zrušení superhrubé mzdy, které projedná s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. »Domluvili jsme se, že zůstanou dvě sazby, ale nedokážeme nyní říci jaké,« dodal Babiš.

Ministerstvo financí počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami snížení daně z příjmu zaměstnanců v rozmezí od 15 do 19 procent. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému tzv. solidární přirážka. »My tak fakticky dvě sazby daně již máme,« uvedl premiér.

Ze schůzky také vyplynulo, že Schillerová bude chtít po jednotlivých ministrech, aby nejdříve čerpali evropské peníze a pak peníze z národních zdrojů. To se v minulosti podle Babiše nedělo.

Jasněji bude koncem srpna

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) chce se stanoviskem KSČM k rozpočtu počkat, až budou jasná čísla z jednotlivých resortů i prognóza hospodářského vývoje podle ukazatelů za poslední měsíce. »Čekám na prognózu k 31. srpnu, pak budeme mít jednání k rozpočtu na rok 2021,« řekla již dříve Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Podle schváleného zákona o předložení státního rozpočtu na příští rok letos vláda může poslat zákon o státním rozpočtu na příští rok Sněmovně až do konce října, běžný termín je konec září. Sněmovna by o něm měla jednat v listopadu.

»S panem Hamáčkem budu jednat příští týden, potom počítám v druhé polovině srpna s tím, že musím rozepsat jakési návrhy výdajové stránky jednotlivých kapitol a pak bude nová prognóza, na základě které odhadneme příjmy. A jednání s ministry začnu v první polovině září,« uvedla Schillerová k dalším krokům při přípravě rozpočtu.

(ng)