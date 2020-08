Mělo by se přestat nutit kohokoli do zvyklostí středověku

Představte si vojenskou jednotku, jak v půlkruhu nehnutě stojí, i když v postoji »pohov«. Mlčí. Ani slovo si nikdo nedovolí říct. A před nimi v uniformě kněz, polní kurát s důstojnickou hodností, jenž říká: »Přijměte všichni pokoru od Boha Otce...«, »Děkuji, Bože, tam, kde jiní nestačí...« a »Hospodin k tobě obdaří svou tvář... děkuji, děkuji Pánovi«. Teprve za ním velící oficír a představitel místní honorace. Středověk? Shromáždění žoldnéřů po bitvě na Bílé hoře? Nikoli. Mýlíte se. Shromáždění vojáků jedné české jednotky v Táboře pořádané jako vzpomínka na vojáky, kteří před dvěma lety padli daleko od své vlasti, v Afghánistánu. To vše nám bylo přiblíženo v přímém vysílání České televize doplněné i čtením Davidova žalmu. Žádný husitský chorál, nic, co by připomenulo hrdost města, v němž je ona posádka, jen závěrečná slova o tom, že oni vojáci »obětovali své životy ve službě vlasti«. S tím posledním nechci polemizovat. Už mnohé na toto téma bylo vysloveno. Být v Afghánistánu nerovná se však »službě vlasti«, i když já osobně nejsem ani myšlenkou na straně tálibánců a jejich chápání Boha. Tam totiž málo sloužili vlasti, nebyl to jejich boj, byla a je to cizí válka. Ne, nejsem proti české armádě, ani trochu. Děkuji vojákům za boj s koronavirem, za příkladné nasazení. To je především válka, v níž stojí za to bojovat, a v ní bojují se ctí.

Těm mrtvým z Afghánistánu se také klaním, i když ani jejich válka to nebyla. Tam je poslali jiní a řekli jimi, že jde o svobodu, demokracii, vlast a zřejmě také to, že Bůh je s nimi, na jejich straně.

Ten úvod mého zamyšlení není nepravdou. Shromáždění se konalo minulý týden dopoledne a jako přímý přenos nám ho přenášela Česká televize. Ti vojáci byli praví, ten kněz, kaplan s nadporučickou hodností, také. Stejně jako velitel shromážděných vojáků a přítomný starosta města Tábor.

To, že se shromáždili, je jistě chvályhodné, že vzpomenuli na své mrtvé druhy. To, že to bylo s žalmem, je už »jiná písnička«. Armáda má bránit všechny naše občany, ale pokud jde o náš většinově ateistický národ, je smyslem vracet ji do středověku nebo alespoň do starého Rakouska? Díky lidem jako byl Masaryk, k němuž se stále hlásíme, armáda byla založena na demokratickém základě a zmizeli i polní kuráti, kteří ve Velké válce hnali na rakouské straně, pokud jde o nás, lidi na smrt. Ve jménu Boha, císaře a rakouského mocnáře. V nepřátelských armádách tomu bylo stejně. A najednou je všechno jinak. Znovu se objevili Katzové. Jejich karikatury netřeba, sami jsou ve století 21. karikaturou. Naznačení, že oni zabití vojáci uvidí »boží tvář«, proto snad není třeba se rmoutit, muselo vyvolat úsměv. Bylo však myšleno vážně. Proč ale tak poslušně velení českého státu zřídilo znovu institut kurátorů? V čím zájmu? Těch vojáků? Proč namísto nich zde nejsou celé čety psychologů? Těch u armády, nebojující za zájmy naší země, je více potřeba.

A Bůh? Je-li, proč má Janusovskou tvář? Jednu pro nás z tzv. křesťanského světa, druhou pro muslimy z Tálibánu a tzv. Islámského státu? I oni přece bojují za své »boží království« a odměnu Alláha. Který Bůh je tedy ten pravý? Ten z »křesťanského světa«, anebo ten, jenž dával pokyny Mohammedovi? Je tu i židovský Bůh, Šiva i Buddha a jeho pojetí víry.

Před naše vojáky tedy předstoupil kaplan. Přečetl žalm, vyslovil slova díků »Bohu na nebesích« a tak vlastně upřednostnil svého Boha. Proč však ten »náš Bůh« je lepší než ti druzí a proč právě nad námi má držet ochrannou ruku? Dávno není pravdou ono »v tomto znamení zvítězíš«, tedy »objevení se kříže« za císaře Konstantina. Dnes se vítězí silou zbraní. Bez ohledu na věrouku. Ta je jen ideovou platformou pro války. Bez idejí, ať již jakýchkoli, přece nelze vést války. A polní kuráti u naší armády jsou také ideology. Přežilí už v roce 1918. Dnes však zavádění znovu. Proč? Protože ti, co vládnou, mají za cíl nás vrátit zpět a pouhá slova o demokracii a svobodě nestačí? Proto je tu Bůh a polním kuráti. Proto nabídka na lepší, krásnější život, když padneš za vlast a vlastně přijdeš »k bráně nebeské« a postavíš se »tváří v tvář« samotnému Bohu. My k tomu křesťanskému, tálibánci k tomu muslimskému... Ti mrtví prý zemřeli ve víře, že slouží právě jemu. Proto se jim dostane výjimečné úcty »tam na nebesích«. Ale co ti, co středověké »moudrosti«, protože je 21. století, nevěří? Co s těmi, co trpně museli vyslechnout – rozkaz je rozkaz – slova nadporučíka kaplana v Táboře? Co s nimi? V sekularizovaném státě, kde věřící a nevěřící by si měli být rovni a víra či nevíra by měly být soukromou záležitostí. Do jakého Nebe vlastně, podle onoho kaplana, mrtví vojáci vlastně šli? Do křesťanského, muslimského, židovského, brahmánského, buddhistického nebo to všechno je jinak?

Já osobně si myslím, že by se už konečně mělo přestat »ohlupovat ovečky našeho světa, světa jedenadvacátého století« a přestat nutit kohokoli do zvyklostí středověku.

Jaroslav KOJZAR