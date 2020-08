Hledání jistoty

Jen málokdo má tak dobré zaměstnání, že se nemusel bát během protikoronových opatření. Mnoho pracovních pozic bylo a je ohroženo snížením či ztrátou příjmu nebo dokonce úplným zrušením. Může za to odliv turismu, omezení shlukování většího množství lidí, či pouhý strach a šetření veřejnosti.

Ale má to i jedno plus. Nejen mladí se hromadně hlásí na pozice, o které dříve zájem příliš nebyl. Právě proto, že se za nimi skrývá jistota státních peněz. Například armáda hlásí, že má již splněný náborový plán. Letošní limit 2000 nových v přijímači byl překročen už v první polovině roku. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové v roce 2019 za stejné období Agentura personalistiky obdržela 1810 žádostí, v roce 2020 to bylo již 3631.

Jenže je skutečně tento krok krokem jistoty? Pro mnohé je to spíše krok ze zoufalství. Důvodů je několik. Za prvé mezi uchazeči jen málokdo má skutečné předpoklady. Zhruba 30 procent zájemců neprojde zdravotními a fyzickými testy. Další odejdou během následujících několika měsíců. Část zájemců odmítne sloužit na druhé straně republiky nebo v jiné pozici, než si přeje. A jsou tací, co nevydrží dril, prostředí, či prostě jen přehodnotí svou životní situaci. A pak až 15 procent nezvládne přijímač a skončí ve zkušební době. Armáda tak musí na jednoho přijatého a skutečně zaměstnaného vojáka zaregistrovat deset zájemců.

Výhled naší armády není růžový ani proto, že každoročně stovkám vojáků skončí závazek nebo odcházejí do důchodu. Nyní má armáda 22 tisíc vojáků, další tři až čtyři tisíce jsou u vojenské policie a Vojenského zpravodajství. Celkově je tedy v resortu obrany 26 tisíc vojáků z povolání. Podle plánu by se měl navýšit počet do roku 2025 o pět tisíc.

Do armády se mnozí hrnou hlavně proto, že jsou zde průměrné, respektive nadprůměrné platy oproti jiným pracovním pozicím. Také nejsou zadarmo, vyžadují fyzičku a snad i inteligenci. Jenže armádu netvoří jen lidé, ale i vybavení. Na co nám jsou tisíce bojeschopných mužů, když nemají čím pořádně bojovat?

Stejné jistoty v zaměstnání dávají například i policisté. Ale jejich nástupní platy jsou pro mnoho lidí spíše výsměchem, zvláště vzhledem k tomu, jak náročná a nebezpečná práce to je. Hasiči mají zase velmi náročné přijímací řízení a omezené tabulky…

Ze státních peněz je krmen i úřední šiml, ale tam je již míst až moc.

Bohužel skutečné dopady krize se podle všeho objeví až na podzim a v zimě, kdy skonči i to málo sezonních prací. Pak bude hledání životní jistoty ještě těžší.

Helena KOČOVÁ