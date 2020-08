Ilustrační FOTO - Pixabay

Řecko odsoudilo provokace Ankary

Další ostrý spor mezi Řeckem a Tureckem vyvolalo v pondělí obnovení průzkumu těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří oznámené Ankarou. Poté, co trojice tureckých lodí dorazila do sporné oblasti mezi řeckou Krétou a Kyprem, vyzvaly Atény k okamžitému ukončení těchto provokativních akcí. Informovala o tom agentura Reuters.

Turecko se ke kontroverznímu průzkumu vrátilo necelé dva týdny poté, co vláda v Ankaře oznámila jeho přerušení na základě diplomatických jednání s Řeckem zprostředkovaných Německem. Turecko znovu vyslalo své lodě do oblasti poté, co Řecko ve čtvrtek podepsalo s Egyptem námořní dohodu, která vymezuje pro tyto dvě země námořní hranice výlučné ekonomické zóny.

Turecký ministr energetiky v pondělí oznámil, že loď Oruc Reis dorazila na místo určení, kde začne s dalšími dvěma plavidly průzkum zásob fosilních surovin. »Oruc Reis má podporu 83 milionů lidí,« zalhal na Twitteru ministr Fatih Donmez s odkazem na počet obyvatel Turecka. Autoritářská vláda prezidenta-diktátora Recepa Tayyipa Erdogana přitom rozhodně podporu všech Turků nemá. Spíš naopak, podle všeho už nemá podporu ani poloviny obyvatel země.

Obnovení průzkumu v pondělí vzápětí probírala bezpečnostní rada řeckého státu složená mj. ze zástupců klíčových ministerstev. »Řecko nepřistoupí na vydírání. Budeme hájit svá svrchovaná práva,« uvedlo podle ČTK k situaci ministerstvo zahraničí.

Diplomatická přetahovaná

Napětí ve východním Středomoří zvýšila vloni v listopadu turecká vláda, když podepsala dohodu s libyjskou vládou uznávanou OSN. Dokument vymezuje výlučnou ekonomickou zónu mezi libyjským a tureckým pobřežím, která ale zasahuje i do vod blízko některých řeckých ostrovů. A teď se Turci diví, že na tuto provokaci Řekové odpověděli dohodou s Egyptem…

Řecko, Egypt, Kypr, Bahrajn a Saúdská Arábie minulý měsíc zaslaly společný dopis generálnímu tajemníkovi OSN António Guterresovi, aby OSN neregistrovala turecko-libyjskou dohodu do seznamu mezinárodních dohod. Ta totiž odporuje mezinárodnímu právu.

