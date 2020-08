Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Cichanouská v Litvě, nové sankce proti Bělorusku?

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, o níž nebyly zprávy od podání protestu proti výsledku nedělních prezidentských voleb, opustila svou vlast a je v prozápadní Litvě. Sama uvedla, že se naprosto samostatně rozhodla k odjezdu ze země.

Hlavní protikandidátka dlouholetého prezidenta Alexandra Lukašenka ve volbách hlavy státu, které opozice považuje za zfalšované, byla »pohřešována« od pondělí. Úřady popřely tvrzení spolupracovnice Cichanouské, že političku vyvezly ven.

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. FOTO - Wikimedia commons

Noční přejezd hranic následoval poté, co v potyčkách s policií v Minsku přišel o život jeden demonstrant, desítky dalších utrpěly zranění a tisíce protestujících policie pozatýkala.

»Cichanouskou vyvezly ze země běloruské úřady. Její odjezd umožnil propuštění šéfky jejího štábu Maryji Marozové, zatčené v předvečer voleb. Odjely společně,« citoval server tut.by kandidátčinu spolupracovnici, podle níž Cichanouská neměla jinou možnost. Poradkyně političky dodala, že část týmu Svjatlany je (prý) dál držen jako rukojmí.

Sedmatřicetiletá učitelka Cichanouská se ve volbách rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního bloggera Sjarheje Cichanouského. Po nedělním hlasování odmítla uznat volební komisí oznámené drtivé Lukašenkovo vítězství, po kterém v zemi následovaly rozsáhlé protesty. Výsledek označila za zmanipulovaný a předala ústřední volební komisi protest. Ještě v pondělí dávala najevo odhodlání zůstat v zemi. »Asi jsem zůstala tou slabou ženou, jíž jsem byla na začátku,« řekla na videonahrávce na YouTube a vybídla lidi, aby na sebe dávali pozor - a hlavně na své děti.

»Hlavní je, že je nyní v bezpečí, protože předtím byla v Bělorusku sedm hodin zadržována,« uvedl litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius, aniž upřesnil, jak Cichanouská přijela do Vilniusu.

Kvůli podezření ze zmanipulování voleb vypukly v Bělorusku dosud nevídané protesty proti Lukašenkovi. Podle pozorovatelů v případě skutečné podpory tohoto letitého vůdce země 80 % hlasujících voličů, při více než 80% účasti, by byly nemyslitelné, a proto jsou také zásahy policie proti demonstrantům (prý) tak brutální.

»Bělorusové mají právo mít takovou svobodu a demokracii, jako máme my. Je to jedna z mála zemí v Evropě, která to nemá, a je to škoda,« řekl novinářům český premiér Andrej Babiš. Očekává iniciativu Evropské unie ohledně dalšího postupu poté, co polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval ke svolání mimořádného summitu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá, uvedl, že Unie musí diskutovat o opětovném zavedení sankcí proti běloruskému režimu.

Česká společnost Zeveta Ammunition na dotaz ČTK odmítla spekulace, že při zásahu běloruské policie proti demonstrantům mohly být použity zásahové výbušky, které vyrábí.

(rom)