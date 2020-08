Poučení z jednoho pořadu

Nevím, zda jste viděli podvečerní pořad na Primě zaměřený na vaření. Jde o soutěž, v níž účastníci, pět osob, se vzájemně hostí, aby se vždy po skončení večeře zhodnotili, a to ve škále od nuly do deseti. Nakonec vyhraje ten, který získá od druhých nejvíc bodů a s tím i několik desítek tisíc korun. Průběžně se o výsledku hlasování druhých nikdo z »hostitelů« nedozví. Jen my diváci. Takže ti druzí soutěžící nevědí, že mezi nimi je někdo, kdo nehraje s »čistými kartami«.

Týden po týdnu se tu setkávají různí lidé, jde o jakousi sondu do naší společnosti. Ta často nevyvolává právě pozitivní náladu. Jsou tu totiž nejen ti, kteří potřebují každou korunu a chtějí se opravdu pochlubit svým kuchařským umem či vlastními recepty, ale i exhibicionisté, kteří se chtějí prostřednictvím kamer předvádět, a také ti, co by neváhali použít jakýkoli podpásový způsob, aby uspěli.

Tak tomu bylo i v minulém týdnu. Čtveřice mužů a jedna vysokoškolsky vzdělaná mladá žena, údajně manažerka jednoho podniku, vystudovaná novinářka, která projela kus světa, a muži, kteří se opravdu živí svou prací. Ona žena předvedla divákům přesný typ patřící do současné společnosti – kapitalistické společnosti. Žralok, kterému žádný podraz není cizí, aby dosáhl úspěchu. Marxova poučka, že pro co největší zisk je kapitál schopen dopustit se jakéhokoli zločinu, se nám tu projevila v praxi. Ona dívka totiž, zřejmě vědouc, že není jedničkovou kuchařkou, namísto bodů, které si ten či onen z dalších účastníků zasloužil, dávala jedničky a doufala, že nikdo z mužů neodhalí její postup. Neodhalili, jen tušili. Přesto hodnotili spravedlivě a netaktizovali. Ač ponížila všechny soupeře o řadu bodů, nevyhrála. Neuměla totiž.

Jaké je z toho poučení? Kapitalismus je postaven na takových lidech. Vítězí ten, kdo vymyslí lepší podraz, kdo je tvrdší a účinněji zničí konkurenci. To, že ona dívka neuspěla, bylo dáno jejím neuměním. Umět se musí, alespoň trochu. Nestačí totiž vymyslet fígl a neumět. Pak už následuje kapitalistické žraloctví a krok za krokem ničení druhých, konkurenčních.

Nevím, zda podobné soutěže jsou přínosné, ale pokud se podíváme na jejich sledovanost, tak jsou pro diváky přinejmenším zajímavé. Zdá se mi, že spíše jsou návodem těm, kteří jsou žraloci a kráčí za svým bez skrupulí, ale tak to současný kapitalismus požaduje. Ten, kdo jde za svým bez ohledu na druhé, je víc vyzdvihován než ten, kdo poctivě pracuje a nesnaží se podrazit ty druhé. Já osobně si víc vážím těch druhých a věřím, že jednou se stejně budou chovat naši potomci, většina společnosti. A ti, kteří se budou snažit zneužít druhé, budou veřejným míněním odsouzeni. Teprve pak bude půda ke změně režimu na společnost, kde lidé si skutečně budou moci být rovni.

Kateřina JIROUSOVÁ