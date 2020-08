Další pokus o barevnou revoluci pod ochranou Západu

Před nedávnem, 2. dubna, jsem ve svém redakčním sloupku psal o tom, jaké chyby udělal prezident Běloruska Alexandr Lukašenko během pandemie COVID-19, když se od něj mj. očekávala nejen výrazná opatření proti pandemii, ale i jasné postoje k přeformátování ekonomických vztahů. Přesto nyní Lukašenko při prezidentských volbách podle volební komise získal 80,23 procenta hlasů. Jeho vítězství je proto zpochybňováno a v Minsku vše probíhá už podle známých schémat barevných revolucí, kterým teď říkáme Majdan.

Mike Pompeo, ministr zahraničí USA, místo toho, aby hájil zákonnost, tak odsoudil násilí na demonstrantech, a tím vlastně nejen potvrdil, že USA mají eminentní zájem legitimizovat tyto agresory ze svojí páté kolony v Bělorusku. Podávám v této souvislosti svědectví bývalého poslance KSČM Josefa Nekla citovat: »Byl jsem členem parlamentního shromáždění NATO. Členem jeho politického výboru. Někdy mi vstávaly vlasy hrůzou, co se plánovalo. Asi tak pět roků zpět se projednávalo toto. Budu parafrázovat: V Bělorusku byla rozprášena opozice. Narvali jsme do nich dost milionů dolarů, ale oni jen hrabali a hádali se. Ať je Lukašenko třeba pozavírá. Před námi je nový úkol – zorganizovat novou opozici, ať to stojí, co to stojí, pohlídat si ji a v pravý čas vyvolat nepokoje a další barevnou revoluci. Potřebujeme Rusko kompletně obklíčit.«.

Tady vidíte pravou tvář, standardně praktikované prozápadní neoliberální oficiální politiky, a dokonce organizované přes ČR. Také mám obavy, že čím tvrději Lukašenko zasáhne, tím rychleji budou mrtví na demonstracích, a pak už tlak neustojí. Vůbec nikomu nevadí, že takzvaní pokojní demonstranti vyrábějí a házejí tzv. Molotovovy koktejly na policii. To vše je teď nedotknutelné, jen aby Západ, který tyto fašistické procesy řídí, úspěšně provedl to, co na Ukrajině.

Navíc vyhlášení nouzového stavu vyblokoval ty voliče, kteří Lukašenka volili, a ti ho nemůžou bránit protidemonstracemi. Ti by hájili nejen řádně zvoleného prezidenta, ale i zákon, pořádek a také svá práva. Bělorusové si ve své většině totiž nepřejí to, co se odehrálo a probíhá na Ukrajině. Proto Lukašenko musí co nejrychleji najít schůdné politické řešení, protože každá vteřina prodlení může být vyvážena životy samotných Bělorusů.

Roman BLAŠKO