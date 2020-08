Ilustrační foto - wikimedia commons

Po 20 letech dohoda o majetku Tesly Rožnov

Po téměř 20 letech ukončilo město Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku spor se společností Immobilien Pirker Reality (IPR) týkající se majetku města. Byla podepsána dohoda o narovnání. Ve sporech města a společnosti šlo o někdejší majetek Tesly Rožnov.

»V téměř všech případech bylo město úspěšné, zůstal pouze dlouholetý spor o vlastnictví budovy MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení. Na konci června však zastupitelstvo města odhlasovalo finanční narovnání a v pondělí 10. srpna byla podepsána dohoda o narovnání, navazující kupní smlouva a podána žádost o zapsání do katastru nemovitostí. Po zápisu do katastru bude město oficiálním vlastníkem obou budov,« uvedla v tiskové zprávě mluvčí města Petra Graclíková.

Komplikací bylo podle jejích slov vydání exekuce na IPR, kdy hrozil prodej obou nemovitostí v dražbě. Následovalo jednání, na němž se podle mluvčí strany dohodly na ceně 6,83 milionu korun, za kterou se Rožnov pod Radhoštěm stane výlučným vlastníkem obou budov.

Spor vznikl kvůli někdejšímu majetku Tesly Rožnov, rozdělené v roce 1992 do 14 nástupnických organizací. Součástí privatizačního záměru byl i závazek převést byty a další stavby či pozemky do vlastnictví radnice, o což se měla postarat jedna z nástupnických společností nazvaná Svas. Město o majetek několik let pečovalo, poté se ale ozvala firma IPR, která zpochybnila náležitosti původního převodu. Hovořilo se například o tom, že smlouva nebyla orazítkována a zaregistrována státním notářstvím. Sporný majetek tak podle IPR město nikdy řádně nenabylo. Právě na IPR později firma Svas majetek znovu převedla, čímž začal letitý a složitý spor o určení vlastnictví.

(zku)