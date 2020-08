Ilustrační FOTO - Pixabay

Muraško hájí preparát Sputnik vakcína

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško včera jako nepodloženou odmítl zahraniční kritiku protikoronavirové vakcíny, jejíž schválení jako první na světě v úterý oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Operační štáb v Moskvě oznámil, že v Rusku se od začátku pandemie už koronavirem nakazilo více než 900 000 lidí.

»Zahraniční kolegové, kteří očividně cítili určitou konkurenci, konkurenční přednosti ruského preparátu, se snaží vyjádřit jakási mínění, jež jsou podle nás naprosto nepodložená,« řekl včera podle ruských médií Muraško na tiskové konferenci.

Sdělil rovněž, že v následujících dvou týdnech budou k dispozici první dávky vakcíny proti koronaviru, a to především pro lékaře. Ministr uvedl, že dodávky očkovací látky budou směřovat v prvé řadě na ruský vnitřní trh. Podle agentury TASS také uvedl, že se ještě v srpnu nechá očkovat, pokud v té době už bude vakcína dostupná.

Muraško reagoval na kritické připomínky, jež v reakci na Putinovo oznámení zazněly od některých západních odborníků. Ti oznámení Moskvy vesměs nedůvěřují především v souvislosti s tím, že vývoj ruské očkovací látky byl prý příliš rychlý a zřejmě neprošel třetí fází klinických testů na dostatečném množství lidí.

Ředitel centra pro kontrolu léčiv Vladimir Bondarev včera řekl, že jsou ještě potřebné dodatečné testy, aby se potvrdila možnost použití vakcíny i pro lidi starší 60 let. Doposud je látka potvrzená pro osoby ve věku od 18 do 60 let.

Západní média také zaznamenala pojmenování preparátu Sputnik V (Sputnik vakcína) s připomínkou na vyslání první umělé družice Země bývalým Sovětským svazem v roce 1957. Vědci se kvůli tomu obávají, že Moskva dala přednost prestiži země před bezpečností.

Krizový operační štáb v Moskvě včera oznámil, že Rusko během úterý překročilo hranici 900 000 lidí, kteří se koronavirem SARS-CoV-2 do nynějška nakazili. Po pondělním nejnižším přírůstku od 23. dubna méně než 5000 potvrzených případů a úterním 5102 je nyní v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel registrováno 902 701 nakažených. V tomto ukazateli je Rusko nadále čtvrtým nejpostiženějším státem.

Úmrtí spojených s koronavirem podle ruských zdravotnických úřadů předcházející den přibylo 129. Dohromady tak nemoci COVID-19, jejímž původcem je koronavirus, v zemi podlehlo 15 260 pacientů. To podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse Rusko ve světě řadí na 11. místo.

(čtk)