Dennodenně jsme manipulováni

Mezi hity České televize – ty ostatní jsou o malý krůček přece jen zdrženlivější – patří demonstrace. A pokud možno záběry, v nichž teče krev či policisté se vrhají na neozbrojené muže a ženy. Zvláště komentátoři »vypichují« zatýkání a zadržování osob, které nechtěly přece nic jiného než dokázat, že ten druhý, tj. státní moc, neměl pravdu anebo vyhrál jistý spor podvodem. Tento a minulý týden jsme měli ve třech zemích takové zásahy. V Hongkongu, v Minsku a dokonce ve Washingtonu. Tomu poslednímu místu předcházelo mnoho amerických měst, kde policie a dokonce »federálové« museli zakročit či zatýkat. Z obrazovky České televize jsem však uslyšel nejen protičínský komentář zpravodajky Šámalové, ale i uviděl policisty v plné zbroji, jak mydlí do demonstrantů vším, co mají po ruce, těm, kteří přece nechtějí nic jiného, než svobodu »po americku«. V Minsku, odkud byly další reportáže, po vyhlášení výsledku voleb, se zase shromáždil dav, a na policii, která se pokusila sjednat pořádek, házel zapálené lahve, kamení a všechno, co mohlo ublížit či zabíjet. A představte si, že policie ty nejradikálnější začala zatýkat! To přece svět, tedy ten euroamerický, nemůže nechat jen tak. Bělorusko zase je třeba potrestat. Sankce, další sankce a pomoc demonstrujícím. Jaká bude? Nechci se ani ptát. Do scénáře patří i teatrální útěk protikandidátky Lukašenka do sousední země. Jako by tam, v Bělorusku, měla být snad dokonce ukřižována. Pozor, podotýkám, že mně nejde o to, o kolik procent Lukašenko zvítězil. Je jistě možné, že došlo k problémům, ale že by ve většině obcí mimo Minsk byly všude volby zmanipulovány, tomu snad nemůže věřit ani snad prezident Trump. Česká televize však bezesporu ano.

Ale je tu ještě třetí město (a vlastně celá škála amerických měst), Washington, kde policie rozháněla demonstranty a zatýkala. Viděli jste policejní zásah na obrazovce? Zatýkání? Tvrdá opatření? Ne, nemohli jste je vidět. Nebyla totiž zařazena do zpravodajství. Jen, co slouží vytčenému cíli, je možné spatřit při zpravodajském vysílání veřejnoprávní televize. O rasových nepokojích musela psát. Nešlo je vynechat. Obrazně řečeno »hořela« celá Amerika. Protest po zabití Floyda odtud se rozšířil i do Evropy. Naštěstí nás v Česku se násilné akce nedotkly. A hlavně, ti demonstranti měli pravdu, nešlo ji »zadupat do země« nebo, jak chtěl Trump, na demonstrující poslat Národní gardu nebo snad dokonce pravidelnou armádu a tím vše smazat.

ČT však rychle od tématu »odkráčela« a začala se tvářit, že vlastně nebylo nic. A opět nasadila osvědčené téma. Hongkong a dnes i Minsk. Jenže my, kteří platíme pravidelně svůj povinný poplatek, jsme, aniž do toho můžeme cokoli říct, dennodenně manipulováni, a to nejen pokud jde o demonstrace.

Jaroslav KOJZAR