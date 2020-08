Vývoz neštěstí

Tak máme po návštěvě strýčka Pompy, zástupce našeho milého ekonomického a ideologického protektora. Návštěva proběhla celkem v klidu a bez zásadních velkohubých prohlášení.

Samozřejmě, že se to bez mnoha kontroverzních výroků neobešlo, ale nic nového pod sluncem, podobné věci slýcháme denně například od »expertů« v České televizi či od pravicových politiků včetně Petříčka, který mimochodem na tiskovce vypadal, že Pompea snad i políbí.

Takže vlastně jediné, co jsme se »nového« dozvěděli, že sem přijel lobbovat za ekonomické zájmy USA. Jistě, od toho přeci ministři zahraničí také jsou, ale kdyby alespoň něco skutečného nabízel. A pokud ano, na veřejnost se to nejspíš jen tak nedostane. Každopádně Američané už nemají prakticky co nabídnout a pokud ano, je to neuvěřitelně předražené a o kvalitě lze také úspěšně pochybovat.

Tak tedy velmi často vyvážejí to jediné, co jim doma zbývá. Neštěstí a chaos. Však pokus o to nyní vidíme v Bělorusku. Ne, nedělám si iluze o Lukašenkovi, ale ode všech známých, co tuto zemi navštívili, vím, že je čistá, bezpečná, se sociálními jistotami, bytovou výstavbou, fungujícím školstvím a podobně. Jenom to holt není privatizované a nikdo si z toho tedy pořádně nenakradl, a to Západu pochopitelně chybí.

Pro skomírající Západní ekonomiky by bylo zprivatizování Běloruska velmi vítanou injekcí a běloruští občané, ti se mohou jít klouzat. Obecně platí, že kam vkročí noha Američana, tam prostě dlouho tráva neroste. Vzpomeňme si třeba na Vietnam – mimochodem, zrovna je výročí jednoho z nejmasivnějších použití defoliantů za tamní války.

Tomáš CINKA