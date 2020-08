Rozhovor Haló novin se Stanislavem Mackovíkem, lídrem krajské kandidátky KSČM v Libereckém kraji

Kraj potřebuje poctivou správu, ne reklamní triky!

Připomeňte prosím čtenářům, kdo ve vašem kraji v uplynulých letech vytvářel vládní koalici.

V našem kraji už druhé volební období stojí v čele vládnoucí koalice Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Je to politické hnutí, které je součástí celorepublikového hnutí STAN. V minulosti bylo tohle hnutí více navázáno na TOP 09. Politika zdejších starostů je také silně pravicová. Sice rádi užívají fráze, že na kraji se řeší jiná témata než v tzv. velké politice, nicméně ta stopa TOP 09 a genofond STAN je v jejich krajském počínání dost cítit. Koalici se starosty tvoří ještě ANO, ODS a ČSSD. Tím získala v zastupitelstvu 35 křesel z celkového počtu 45. Jak v ODS, tak v ČSSD jsou rádi, že mají po jednom svém zástupci v Radě Libereckého kraje. Motivace být v radě je obrovská i pro ANO. Opakovaně se stává, že politici z ODS, ANO a ČSSD nesouhlasí s nějakým nápadem starostů a zásadově se bijí v prsa na zasedání výborů, ale na zastupitelstvu se zmohou jen na to, že prostě nepřijdou na hlasování nebo z něj odejdou. Zásadovost je najednou fuč a projednávaný sporný bod projde.

Jak byste zhodnotil výsledky této koalice?

Hodnocení koalice v Libereckém kraji z pohledu KSČM je diametrálně odlišné od mediálního obrazu, který si především SLK buduje za veřejné peníze. Rozčiluje nás, že hejtman jednal o zakázkách někde na benzince. Vadí nám, že vedení Libereckého kraje si na rok 2019 naplánovalo utratit za reklamu částku ve výši 14,8 milionu Kč. Ačkoli v době, kdy byl současný hejtman Půta ještě v opozici, tak vyčítal tehdejšímu vedení kraje, že utratilo za stejnou věc 11 milionů Kč. SLK s podporou koaličních partnerů utrácí desítky milionů korun za svou propagaci pravidelně. Za rok 2015 to bylo 10,3 milionů, za rok 2016 to byla částka 11,3 milionů korun. V roce 2017 stála reklama 11,8 milionů a v roce 2018 dalších 13,6 milionů korun. Znamená to, že od roku 2015 do roku 2019 kraj doslova vyhodil z okna 61,8 milionu korun. Z pohledu médií tak je současný Liberecký kraj významný zákazník, kterému je nutné dát dostatek prostoru a hlavně jej nekritizovat. Nejhorší na celé záležitosti je fakt, že když byl hejtman Půta letos v České Lípě dotazován na tento způsob utrácení veřejných peněz, tak úplně bezostyšně tyto výdaje popřel. Nicméně ještě nikdy nikoho, kdo utracené částky zveřejní, nežaloval…

Politici se rádi pochlubí svými výsledky.

Jenže oni žádné výsledky nemají. Velkým problémem v našem kraji je například stav silnic a mostů. V srpnu 2012 pár starostů v čele s hejtmanem Půtou a za patřičného doprovodu novinářů obíhalo poškozené silnice s cedulí, kde byl nápis: Tato silnice je v majetku Libereckého kraje. Bylo to celkem 130 cedulí ve 30 městech a obcích. Po osmi letech vládnutí SLK jsou mnohé silnice v ještě horším stavu a k tomu se zhoršil stav velkého počtu mostů. Jen v okrese Česká Lípa došlo v letošním roce ke zúžení průjezdního profilu pomocí železobetonových panelů na mostech v Zahrádkách (celkem tři), Božíkově, Ploužnici. Podobné úpravy se dočkal úsek silnice v Novém Boru a Ralsku. Tradicí SLK se stala oprava vybraných silnic v každém volebním roce. Inu – na voliče bagry těsně před volbami dobře působí, podpořeny patřičnou mediální masáží. A tak po osmi letech slibů začala letos oprava silnice z Mimoně na Mnichovo Hradiště. Výrazně omezený provoz je z dálnice od Prahy do Jablonce nad Nisou, z Liberce směrem na Děčín. Probíhá velká rekonstrukce komunikace z Liberce na Ještěd. Opravuje se most v Dobranově a je neprůjezdná část silnice ze stejného směru do a z České Lípy. V roce krajských voleb připomíná náš kraj jedno velké staveniště. To ale není rozumná správa věcí veřejných, to je marketing za veřejné peníze.

Vedení kraje a jím řízené organizace velice často prezentují voličům úspory.

Jistě, nejinak tomu je letos. Nemocnice hospodaří v kladných číslech, dočetli jsme se například. Voličům se však zatajuje jedna podstatná informace. Mnohé »úspory« jsou dány tím, že v nemocnicích scházejí sestry a lékaři. Když tam zmínění pracovníci nejsou, tak se jim nevyplácí plat, a to generuje onu úsporu. Z našeho pohledu se musí zvednout platy sester v nemocnicích a sociálních službách. S ohledem na zátěž a náročnost jejich práce musí hrubá mzda bez příplatků začínat na 30 tisících korunách.

Ani osm let nestačilo téhle koalici k zajištění dostupné zubní pohotovosti. Naším záměrem je zřídit zubní pohotovost v každém ze čtyř okresů Libereckého kraje. Současná koalice v této oblasti ničím nepřekvapila. Zajištění zubní pohotovosti a zkrácení čekací doby na vyšetření a operace je pro KSČM opravdu důležitější než výstavba parkovacího domu vedle sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Je nutné pracovat na obnově zdravotní péče v nemocnici ve Frýdlantu v Čechách. Současný stav, kdy se stala součástí Liberecké nemocnice, a stejně většina pacientů míří do Liberce, považujeme za polovičaté řešení.

Jak vůbec vnímáte hejtmana Půtu? Proč je v kraji stále populární? Nedávno byl zproštěn obžaloby v korupční kauze. Věříte v jeho nevinu?

Hejtman vystupuje se značnou dávkou arogance. Dává si záležet na svém antikomunistickém vystupování. Je to póza, která mu vyhovuje.

Znám jej ještě z dob, kdy začínal jako starosta Hrádku nad Nisou. Možná, že dokáže dodržet sliby, ale jen ty, které dal stavebním firmám. Vím, že dokáže jednat jen účelově a bezohledně. Jeho popularita je přímo úměrná skutečnosti, že mu média ve většině případů jdou na ruku. Valná část novinářů s opozicí v zastupitelstvu nehovoří a zajímá se jen o názor vládnoucí koalice. Podívejte se, kolik některé parlamentní strany vynakládají peněz v letošním roce na předvolební kampaň. Srovnejte to s výdaji našeho kraje na jeho vlastní reklamu.

Trestní kauza kolem hejtmana má obrovskou výpovědní hodnotu. Celý tenhle údajně korupční případ se táhne od roku 2015. Soudce, který zprostil viny hejtmana Půtu a ostatní aktéry, krátce po vynesení rozsudku odešel do důchodu. Státní zástupce se odvolal proti verdiktu soudu. Teď ale může trvat měsíce nebo roky další rozhodování až do vynesení pravomocného rozhodnutí. Ta kauza je buď totálním selháním soudního systému, nebo totálním fiaskem vyšetřovatelů a státního zástupce. Mimochodem – podle publikovaných informací soudce osvobodil i ty obžalované, kteří se přiznali. Čas ukáže, kde je pravda. Evidentně však schází kontrola a vyvozování odpovědnosti za špatnou práci, kterou odvádějí buď vyšetřovatelé, státní zástupci, nebo soudci.

Jaký je podle vás hlavní problém Libereckého kraje? A jak ho řešit?

Dopravní obslužnost. Špatný stav pozemních komunikací pro automobilovou dopravu je umocněn nekoordinovaným postupem při jejich rekonstrukci. Dlouhodobá dopravní omezení problém prohlubují. Podobná situace je v železniční dopravě. Opakovaně zaznívá od SLK mantra, že to či ono vlakové spojení se bude v našem kraji zrychlovat. Místo nutné rekonstrukce tratí se ale ruší zastávky vlakových spojů. Ano, tím se vlak o několik minut zrychlí, ale ve skutečnosti se zhoršuje mobilita cestujících. Je potřeba si uvědomit, že vlaky na tratích už zrychlit nemohou. Nedovoluje to profil a konstrukce tratí. Vlaky na stávajících tratích bez další přestavby svršku rychleji nepojedou. Je nutné investovat do bezpečnostních prvků na železnici. Nelze dále čekat, až se něco stane. Což za současných podmínek je jen otázka času. Bez plánování nelze systémově měnit špatné parametry dopravní obslužnosti. Silnice a mosty se musí opravovat koncepčně, a ne jako součást předvolební hitparády.

Co jsou další priority krajského volebního programu KSČM?

Dostupná zdravotní péče – zubní a lékařská pohotovost v každém okrese. Zkrácení čekacích dob na specializovaná vyšetření. Vytvoření skutečné, a nejen papírové páteřní sítě nemocnic v našem kraji. Mezi priority patří výstavba nového pavilonu v Krajské nemocnici Liberec a výměna technologií v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Postupná výstavba nebo rekonstrukce výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK). Obnovení výjezdové skupiny s lékařem na základně ZZS LK v Jablonném v Podještědí.

Zajistit provozní dobu vrtulníku LZS v měsících duben až říjen na nepřetržitý provoz. U páteřních nemocnic na území kraje nahradit stávající provozní plochy pro vrtulníky LZS a IZS heliporty s odpovídajícím vybavením.

Musí dojít ke zlepšení platových podmínek učitelů středních škol. Je nutné zlepšit vybavení středních škol – audiovizuální technika v každé učebně, každý učitel na střední škole s přiděleným PC. Kraj musí vytvářet tlak na zrušení inkluze v našich školách. Za důležité považujeme vybudování stavebně prostorových podmínek pro Střední a vyšší zdravotnickou školu v Liberci, která dlouhodobě funguje v pronajaté budově.

Je nutné omezit výdaje kraje na zakázky pro externí firmy, které suplují práci krajského úřadu. Je nutné omezit výdaje na reklamu kraje. Kraj se musí více angažovat v obnově vozového parku a materiálního vybavení Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže na svém území. Je potřeba rovněž prohloubit spolupráci složek integrovaného záchranného systému a škol.

Zvláštními dvěma tématy v Libereckém kraji jsou prodloužení těžby v polském hnědouhelném dole Turów a obnovení těžby čediče na Tlustci. Jaké jsou v těchto věcech postoje KSČM?

KSČM odmítá další prodlužování těžby v polském dole Turów. Jde ovšem o problém, který se vleče několik let, a je proto nutná úzká spolupráce vedení kraje a naší vlády. Je s podivem, že se dnes starostové prezentují jako odpůrci těžby a křičí, jak tento důl ohrožuje zásoby vody na našem území. Před pár lety od stejných starostů zněl hlas, že by těžba v dole měla pokračovat! A z polského území měla být vedena teplá voda až do Liberce. Starostové zjevně účelově ztrácejí paměť a vždy slibují to, co se zrovna hodí. Slibem přece nezarmoutí.

Pokud jde o těžbu čediče na kopci Tlustec, tam situaci komplikuje výsledek nedávného referenda v obci Brniště, kde většina vyjádřila svoji podporu těžbě. KSČM za současného stavu odmítá těžbu kamene a považuje ji za účelové drancování suroviny a za zátěž pro krajinu a občany přilehlých obcí. Ukazuje se, že stále schází jasná koncepce státu v oblasti těžby surovin a existuje malá ochrana našich přírodních zdrojů.

Jan STERN