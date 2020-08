Ilustrační FOTO - Pixabay

Příjmy rozpočtu nelze krátit

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní omezení zasáhla celou tuzemskou ekonomiku. Každá třetí česká domácnost přišla o část příjmů a čtyři procenta domácností přišly dokonce o všechny příjmy. Češi omezili svou každodenní spotřebu a odložili větší nákupy.

Vyplývá to z průzkumu, který Česká bankovní asociace uskutečnila počátkem srpna mezi 1100 respondenty. Řada českých domácností podle průzkumu přišla o jeden (devět procent) či část (26 procent) z příjmů celé domácnosti. Naopak 60 procent dotázaných deklaruje, že krizi ustálo a o příjmy své domácnosti nepřišlo. »Jedním z vysvětlení je státní podpora například v podobě kurzarbeit, která firmám pomohla udržet zaměstnanost. Svůj podíl na tom mají i samotní lidé, kteří si v dobrých časech tvořili rezervy. Otázkou však je, co s nezaměstnaností udělá podzim a ukončení státních subvencí,« uvedla poradkyně asociace pro finanční vzdělávání Helena Brychová. Vychází přitom z jarního průzkumu, podle kterého si finanční rezervu tvořilo 76 procent Čechů.

Místopředseda stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku a člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš upozornil, že i když nejde o tvrdá data, ale o šetření, takže je třeba počítat s určitou mírou statistické nepřesnosti, celkový obrázek může zhruba odpovídat realitě. »To znamená, že nějaké procento lidí, i když nevelké, bylo zasaženo přímo. To jsou lidé, kterým bude muset být pomoženo sociálním systémem. Důležitá je proporce mezi těmi, kteří měli nějaké rezervy a těmi, kteří rezervy v podstatě nejsou schopni vytvářet,« okomentoval Dolejš průzkum pro náš list. Obává se, že těch, kteří nejsou schopni vytvářet si rezervy, je poměrně hodně, a v případě, že ekonomická krize bude trvat déle, jsou nejvíce rizikovou skupinou. Tito lidé budou podle poslance zvyšovat nároky na sociální systém a bude důležité, jak dlouho budou v pásmu přímého ohrožení. »Už z těchto důvodů je jasné, že aktivní politika státu v příštím roce bude nesmírně důležitá, a i z těchto důvodů je absurdní pomýšlet na krácení příjmové stránky státního rozpočtu v této době,« zdůraznil Dolejš.

Místopředseda stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku a člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Ženeme se do krizové situace

Také podle něj hrozí zhoršení situace na podzim. »Prognózy tvrdí, že letos bude propad ekonomiky, to znamená, že přijde doba, kdy se k nám budou dostávat ekonomické problémy ze zahraničí a narazíme na problémy s odbytem, a podle odhadů minimálně do jara příštího roku bude ekonomika v mínusu, což logicky znamená, že tady bude nezaměstnanost a další sociální problémy,« míní Dolejš. Řešení v době krize však bude muset být podle něj jiné než to, které se používalo v době vypnutí ekonomiky, kdy šlo o kompenzace, které se »v podstatě lily« každému, kdo byl postižený vypnutím ekonomiky. »Tady už bude třeba používat nástroje typu podpory ekonomického oživení,« zdůraznil ekonomický expert KSČM.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že Češi se během pandemie chovali racionálně a nadpoloviční většina z nich učinila v rámci své domácnosti opatření, která měla pomoci jejich rodinnému rozpočtu. Jedním z nejčastějších bylo omezení běžné spotřeby (38 procent) a následně odklad větších nákupů (32 procent). To nepřímo potvrzuje i statistika ČNB, podle které domácnosti šetřily a jejich vklady v bankách rostly.

»Nové úvěry na bydlení i spotřebu se však paradoxně 'chovaly', jako by žádná pandemie nebyla. Vysvětlení je jednoduché, velmi nízké úrokové sazby a očekávání, že bude zrušená daň z převodu nemovitosti. Koupě domu či bytu je záležitost, kterou jedinec promýšlí poměrně dlouho. Jestliže měl v plánu jeho pořízení ještě před krizí, kterou nakonec ustál, dá se říci, že v takovém případě koupi dokončí, než aby ji odkládal,« upozornil hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

»Samozřejmě, že ten, kdo nemá peníze, nemůže je utrácet. Těm nejtvrději zasaženým nic jiného nezbylo, než se chovat racionálně a neutrácet zbytečně peníze,« reagoval Dolejš. Otázka podle něj je, jaké úvahy měla spíš střední vrstva, což jsou lidé, kteří čerpají hypotéky a mají určité rezervy. Právě tato skupina může být podle něj tou nejvíce ohroženou, pokud problémy budou trvat déle. To, že zatím není ohrožený hypoteční trh, může mít podle Dolejše jenom velmi dočasné trvání, a proto opatrnost centrální banky a dalších institucí, pokud jde o hypoteční trh, je více než namístě.

»Je jasné, že se ženeme do krizové situace, kdy bude zvýšená odpovědnost na vládnutí, a i v předvolebním čase by v parlamentu měla mít své místo určitá věcnost, aby se nezdržovaly nejnutnější zákony a aby se i věcně projednávaly návrhy, se kterými bude přicházet vláda,« dodal Dolejš.

