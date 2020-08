Ilustrační foto - wikimedia commons

Ruční vybírání ropy pomohlo k očistě moře

Většinu ropy z poškozeného japonského plavidla u korálového pobřeží blízko ostrovního státu Mauricius už se podařilo odčerpat.

Oznámil to ve středu večer premiér Mauricia Pravind Jugnauth. Asi 1000 tun ropy předtím uniklo do moře. Premiér také uvedl, že Mauricius bude požadovat náhradu škody po japonské společnosti Nagashiki Shipping, která loď vlastní. Uvedla to agentura Reuters. »Hluboce se omlouváme za obrovské potíže, které jsme způsobili,« uvedl už dříve výkonný viceprezident společnosti Akihiko Ono na tiskové konferenci v Tokiu. Dodal, že firma dělá »vše, co je v jejích silách, aby tuto záležitost vyřešila«.

Odhaduje se, že z tankeru MV Wakashio bylo odčerpáno zbývajících asi 2500 tun ropy. Nehoda se stala 25. července, kdy plavidlo najelo na korálový útes v Indickém oceánu. Z lodě kvůli prasklině v nádrži začalo následně unikat palivo.

Mauricius vyhlásil stav ekologické nouze a kvůli nedostatku prostředků požádal o pomoc Francii, která na místo vyslala vojenskou loď, letouny a odborníky ze sousedního ostrova Réunion. Na Mauricius přijeli také experti z Japonska.

Také tisíce obyvatel Mauricia se pokoušely zamezit dalšímu šíření ropné skvrny pomocí improvizovaných zábran z látky, slámy a listů cukrové třtiny, poznamenala agentura AP. Další lidé se snažili ropu z mělkých vod u pobřeží vybírat. Tímto způsobem bylo z moře odstraněno asi 400 tun uniklého paliva.

V minulých dnech se objevily obavy, že plavidlo by se mohlo rozlomit. Šlo tedy o to, aby bylo zbývající palivo odčerpáno co nejrychleji.

Nehoda se stala blízko dvou ceněných ekosystémů. Jedním z nich je mořský park Blue Bay, kde se vyskytuje 38 druhů korálů, druhým pak oblast Pointe d'Esny s mangrovovými lesy, ohroženými druhy rostlin a endemickými motýly. Obě místa ale podle Sunila Dowarkasinga z organizace Greenpeace zůstala z větší části ušetřena. Dowarkasing se podle agentury AFP účastní záchranných operací na místě.

(čtk)