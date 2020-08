Mike Pompeo. foto - wikimedia commons

Konkurenční boj i pochvala pro šaška

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo odletěl z ČR. Strávil zde dva dny, na jednáních s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a při vystoupení v Senátu varoval před vlivem Ruska a Číny. KSČM jeho výroky považuje za krajně nevhodné.

Pompeo varoval před možným zapojením firem z Ruska a Číny do tendru na stavbu pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Pompeo v Senátu také ocenil záměr předsedy horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila (ODS) navštívit na přelomu srpna a září Tchaj-wan. Na setkání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že je důležité vrátit se k jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Politici KSČM podrobili Pompeovy výroky kritice. Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa dokázala Pompeova návštěva, že svět není uprostřed nové studené války, ale horké války obchodní. Především přímá slova o dostavbě Dukovan považuje Filip za nemístná. »Působilo to tak, že ministr Pompeo potřebuje likvidovat konkurenty. Tento útok byl ideologickou podporou vlastních podnikatelských aktivit,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Ještě nevhodněji na Filipa působila pochvala za chystanou cestu na Tchaj-wan. »Každý zástupce suverénního státu, když navštěvuje jinou zemi, začíná většinou v hlavním městě, a ne v její provincii. Podporu USA vnímám tak, že oni sami si to nedovolí, a tak tam místo sebe posílají někoho, kdo jim bude dělat šaška,« řekl Haló novinám Filip.

Filip si také povšiml toho, že Pompeo uctil památku amerických vojáků v Plzni, a nikoli ostatních spojeneckých vojáků.

Poslankyně a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě Kladno Miloslava Vostrá styl Pompeových vyjádření rovněž odsoudila. »Ministr zahraničí USA nám kázal o tom, kdo je dobrý a kdo zlý, jako by malý český ‚žáček‘ neměl názor vlastní. Mnozí již dříve zkoušeli vládnout tam, kde o to nežádali. Ani staletí nic nezměnila, touha po moci je bezbřehá, když se přidá chuť ovládnout byznys, jde o kombinaci přímo smrtelnou. Nežli nadřazenost a striktní sdělení znějící jak svištění bičem, je lepší zvolit rovnocennou diskusi,« prohlásila Vostrá.

Znechucen byl také poslanec KSČM Stanislav Grospič. »Byla to vysoce účelová a nátlaková cesta, která měla základní cíl, ošetřit velmocenské a imperiální zájmy USA v zemích Střední Evropy včetně České republiky. Například otevřená otázka Dukovan toto jasně ukazuje. Ministr Pompeo se snažil metodou cukru a biče někdejšího německého kancléře Bismarka ukázat, co smí a nesmí vazalské státy USA, mezi něž Českou republiku řadí,« uvedl Grospič.

Grospičovi se nelíbily ani Pompeovy výroky o Bělorusku. »Vměšování Pompea do situace v Bělorusku je rovněž hrubým porušením mezinárodního práva. Je smutné, jak český ministr zahraničí Petříček tomuto výroku přisluhuje. Česká republika nesmí jít cestou polokolonie USA, ale udržovat rovnoprávné vztahy se všemi státy bez jakýchkoliv diktátů,« řekl Grospič.

Pompeo nyní pokračuje v cestě po střední Evropě, navštíví postupně Slovinsko, Rakousko a Polsko.

(ste)