Lukašenko se začíná upínat k Moskvě

Ruská generální prokuratura v pátek večer oznámila, že běloruské úřady vrátily do Ruska 32 Rusů, které v Bělorusku před nedělními prezidentskými volbami zadržely jako údajné žoldnéře z Vagnerovy soukromé vojenské společnosti.

Další, v pořadí 33. zadržený Rus, má i běloruské občanství, a tak zůstal v Bělorusku, dodala prokuratura.

V běloruské metropoli Minsku se v sobotu tisíce lidí přišly rozloučit s Aljaksandrem Tarajkouským, který zemřel minulé pondělí při demonstraci. Další lidé se sešli také na náměstí Nezávislosti, kde pokračovaly protesty proti policejnímu násilí a údajnému falšování výsledků prezidentských voleb. V těch byl vítězem již pošesté v řadě prohlášen Lukašenko, zástupci opozice však tvrdí, že vláda s jejich výsledky manipulovala.

Telefonáty s Putinem

Běloruský prezident se v sobotu telefonicky spojil s Vladimirem Putinem, aby s ním projednal situaci v Bělorusku. Kreml poté uvedl, že obě hlavy státu vyjádřily naději, že současnou krizi se podaří brzy vyřešit. Lukašenko následně prohlásil, že Rusko slíbilo Minsku pomoc se zajištěním bezpečnosti, neuvedl však, jakou asistenci by Moskva zemi konkrétně poskytla. V neděli se konal další rozhovor Lukašenka s Putinem. Podle agentur ruský prezident přislíbil pomoc na základě dříve uzavřených mezistátních smluv. Při telefonátu se prezidenti odvolávali jednak na smlouvu o Svazovém státu, politickém útvaru, který Bělorusko a Rusko formálně vytvořily před 20 lety, jednak na Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), která zahrnuje sedm zemí bývalého Sovětského svazu.

»Ruská strana potvrdila, že je připravena poskytnout nutnou podporu při řešení vzniklých problémů na základě Smlouvy o vytvoření Svazového státu a – v případě nutnosti – také v rámci Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti,« uvedlo podle agentury TASS tiskové oddělení Kremlu.

Podezřelé manévry

Lukašenko při telefonátech také prohlásil, že jej znepokojují vojenská cvičení NATO v sousedním Polsku a Litvě, na něž pohlíží jako na přípravu agrese. Později ve státní televizi oznámil, že přesune leteckou útočnou brigádu na západní hranici země, kde Bělorusko sousedí právě s těmito dvěma státy.

Záměr obrátit se na ruského prezidenta Lukašenko vysvětlil tím, že dění v Bělorusku se podle něho týká celého postsovětského prostoru a představuje nebezpečí přesahující hranice jedné země. Vyjádřil také obavy před vnější agresí. Už v pátek řekl, že do Běloruska v souvislosti s demonstracemi přijeli lidé z Polska, Nizozemska a Ukrajiny. Prezident přirovnal současné dění v zemi k barevným revolucím.

Obrana nezávislosti

V Minsku se konalo shromáždění na podporu prezidenta, podle ruských agentur se sešly tisíce lidí. Lukašenko na něm řekl, že se nehodlá řídit příkazy z ciziny a uspořádat nové volby. Zároveň odmítl tvrzení opozice, že byly výsledky hlasování zfalšované. Své příznivce vyzval, aby bránili běloruskou nezávislost, kterou podle něj ohrožuje Severoatlantická aliance.

K uspořádání nových voleb vyzvali v sobotu Minsk premiéři Estonska, Lotyšska a Litvy. Už dříve podobnou výzvu Bělorusku adresovali také Polsko a Ukrajina. K opakování voleb za dohledu zahraničních pozorovatelů v pátek vyzval i český premiér Andrej Babiš.

»Milí přátelé, nesvolal jsem vás sem, abyste bránili mě, ale proto, že poprvé za čtvrt století můžete bránit nezávislost své země,« prohlásil na shromáždění Lukašenko. Dodal, že není příznivcem pouličních shromáždění, není ale jeho vina, že nyní bylo třeba povolat lid do Minsku na pomoc.

Pokud by Bělorusko zahraniční výzvy k opakování voleb vyslyšelo, zemi by to podle Lukašenka destabilizovalo. »Stojím tu jako před Bohem: volby se uskutečnily – nemůže být více než 80 % podvrhů,« prohlásil. Podle oficiálních výsledků Lukašenko dostal 80,1 % hlasů.

Severoatlantická aliance podle prezidenta na západní hranici shromažďuje síly. »Tanky a letadla jsou 15 minut letu od našich hranic,« uvedl.

Konaly se také demonstrace opozice, a to v několika městech.

(čtk)