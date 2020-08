Do karantény možná jen na deset dní

Premiér Andrej Babiš (ANO) je pro zkrácení povinné karantény kvůli koronaviru ze dvou týdnů na deset dní. Konečné slovo budou mít experti, změnu s nimi chce probrat v pondělí při jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo.

Se zkrácením souhlasí i vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula nebo hlavní hygienička Jarmila Rážová. Proti zkrácení povinné karantény nic nenamítá ani stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková, podmínkou však podle ní musí být souhlas odborníků. »Pokud to schvalují hygienici a epidemiologové, tak s tím samozřejmě lze souhlasit, je to určitě dobrá zpráva pro lidi, kteří budou muset karanténou projít, na prvním místě však musí vždy být ochrana veřejného zdraví,« řekla našemu listu.

Nově budou muset jít do karantény nebo předložit negativní test na COVID-19 čeští turisté při návratu ze Španělska. ČR vyřadí Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů od 24. srpna ze seznamu bezpečných zemí. Stejná pravidla budou platit i pro cizince, kteří ze Španělska přicestují do ČR. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví.

Turisté, kteří od 24. srpna přiletí ze Španělska, se podle ministerstva budou muset bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně budou muset absolvovat test, který si sami zaplatí, a o výsledku hygieniky informovat do 72 hodin od vstupu na české území. »Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb,« uvedlo ministerstvo. Pokud lidé test po návratu nepodstoupí, čeká je karanténa. Výjimku mají pouze lidé, kteří ve Španělsku strávili méně než 12 hodin, a děti do pěti let. Tito test po návratu ze země absolvovat nemusí a karanténa je nečeká.

Ze zemí EU zůstává mezi rizikovými státy také Rumunsko, kde při návratu platí stejné podmínky jako při cestě ze Španělska.

Do Řecka bez testu

Dobrou zprávou pro české turisty naopak je, že Řecko zrušilo povinnost předkládat negativní test na COVID-19 při letu z ČR, která měla platit od pondělí. Na pozemní hranici ale turisté test předkládat musí. Na svých internetových stránkách to uvedlo české velvyslanectví v Aténách. Zároveň ale upozornilo, že řecké úřady mohou od českých turistů vyžadovat negativní test starý nanejvýš tři dny, pokud přiletí z jiné země, kterou Atény považují za rizikovou. V současnosti to ze zemí Evropské unie jsou Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Švédsko, Malta, Rumunsko a Bulharsko. Ambasáda také upozornila, že Češi i nadále budou muset vyplňovat nejméně 24 hodin před odletem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form. Na základě toho dostanou QR kód, který budou muset po příletu do země předložit. Velvyslanectví připomíná, že po příletu mohou být turisté namátkově testováni, a pokud se prokáže nákaza koronavirem, jsou na dobu 14 dní umístěni do izolace v karanténním hotelu společně se svými nejbližšími spolucestujícími.

Od 17. srpna se také změní seznam zemí, u jejichž občanů pracujících v ČR budou muset zaměstnavatelé zajišťovat testování. Nově bude povinnost platit pro pracovníky z Belgie a Malty, stejně jako v předchozích týdnech budou muset zaměstnavatelé testovat i občany Bulharska, Lucemburska a Španělska. Naopak pro pracovníky z Portugalska a Švédska už nebude od pondělí testování povinné.

V zahraničí se dosud nakazilo 250 Čechů

Nákaza se za týden do středy 12. srpna prokázala u 71 Čechů, kteří pobývali v Chorvatsku. Od začátku prázdnin jich je 107, v zahraničí se celkem nakazilo kolem 250 lidí. Podle odborníků je podíl importovaných nákaz zanedbatelný, od začátku července se počet nových případů COVID-19 v tuzemsku zvýšil o 7000.

Češi, u kterých se nákaza prokázala za minulý týden, se podle dat ministerstva zdravotnictví nakazili také na Slovensku (10), v Polsku (6) ve Španělsku (4) nebo na Maltě (4). Od začátku prázdnin nejvíce lidí onemocnělo po návratu z Chorvatska (107), Rakouska (23), Slovenska (20) a Srbska (10). ČR považuje za rizikové země jen Egypt a Rumunsko. V Egyptě se nakazil jeden Čech, v Rumunsku čtyři.

Nejhorší stále Frýdek-Místek

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v ČR od začátku epidemie přesáhl 19 tisíc. Ve čtvrtek přibylo 330 nově potvrzených případů nemoci COVID-19, nejvíc od 3. dubna. Z nemoci se dosud vyléčilo asi 70 procent nakažených, počet zemřelých lidí nakažených koronavirem v posledních dnech nerostl, od úterý zůstává na 391.

Z jednotlivých regionů je situace nejhorší v okrese Frýdek-Místek, kde přibylo za posledních sedm dní přes 42 nových případů v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst byl v Praze, a to zhruba 30 případů na 100 000 obyvatel.

