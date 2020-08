Rozhodne každý z nás

Máme před sebou volební podzim. Mezi lidmi se hodně diskutuje úloha Senátu ČR pro náš bezprostřední život. Jaká rozhodnutí přicházejí z jeho jednání, ovlivňuje hlas jednotlivých senátorů. Až dosud se Senát choval spíše pravicově a často zcela odlišně od schválených kroků Poslaneckou sněmovnou. Jednou z možností, jak dosavadní systém změnit, je dát příležitost novým lidem, kteří budou striktně prosazovat zájmy občanů, ne pouze úzkých skupin spojených mnohdy i soukromými zájmy v oblasti byznysu. V politice se pohybuji řadu let, vždy jsem pečlivě naslouchal názorům lidí. Politika je především práce a služba, ne politikaření.

Dlouho jsem zvažoval, zda nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu ČR na Znojemsku mám přijmout. Můj souhlas podnítili lidé, kteří zde žijí a mnohdy hledají pomoc. Právě oni své argumenty, proč mám kandidovat, dokázali pádně zdůvodnit.

Věřím, že i Senát může být prospěšný pro nás i republiku. Práce je na jeho půdě dost. Mým záměrem je co nejvíce pomoci dalšímu rozvoji Znojemska se zřetelem na zlepšení života lidí v této překrásné oblasti jižní Moravy. Vinařství, zemědělství, chovatelství i pěstitelství na Znojemsko od nepaměti patří. Ke svému rozvoji si tyto oblasti zaslouží podporu státu v co největší míře, a to je jeden z mých úkolů, kterým se chci důsledně zabývat. Doufám, že s vaší pomocí se mi podaří zlepšit dnešní stav.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo