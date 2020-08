Kozel je vrah!

Asi to znáte také. Sedíte s partou známých z mokré čtvrti ve své oblíbené osvěžovně, už jste trochu »nachytro«, vrátíte se z míst, kde končí (nebo začíná?) koloběh tekutin, a u stolu sedí někdo nový. Dokonce tak nový, že vám ho představí.

Sedíte, osvěžujete se, povídáte si. Jelikož si nově příchozí přisedl zrovna k vám, byl vám představen a zapojil se do debaty, nějak dostanete pocit, že je na stejné nebo podobné vlnové délce, plusminus stejný level. Mluvíte před ním tedy stejně, jako před jeho příchodem. Až najednou…

Až najednou zazní dotaz: »Jak takovej, relativně, mladej a chytrej kluk může bejt komouš?« Pak vám po chvilce ticha dojde, že to bylo na vás a je třeba odpovědět. Přičemž necháváte prostor úvahám, vyhledáváte optimální tón, kterým byste tazatele jednak pohanil, přitom nikoho slovem nezranil.

Vtom slyšíte sám sebe říkat: »Máme to tak nějak v rodině. Taťka je komunista skoro celý život, dělával třeba i předsedu závodního výboru. Celý život dřel, 25 let v lese s pilou, 25 let v dolech. A právě v Rosicko-oslavanských, kde dělával i děda. A mě by hanba fackovala, v úctě k nim, chovat se jinak. Tak asi proto, stačí?«

Nestačilo, začal něco o tom, že »kdo uctívá vrahy Gottwalda a Stalina s Leninem, nebo zloděje Zápotockýho, je taky zloděj a vrah.« A vtom sám sebe slyším podruhé: »Kozel je vrah…« a tazatel mě chtěl začít bít, naštěstí bylo okolí bdělé. Pokusil jsem se přijít na kloub důvodu. Odvodil jsem tuto hlášku ze dvou tvrzení, že vrah je zahradník a zahradníkem je často kozel. Ale proč by to vadilo tazateli?

Po chvilce se vrátil k tématu. Prý ho nějaké rosiceoslavany vůbec nezajímají a chce vědět, proč uctívám vrahy. Pokusil jsem se mu vysvětlit, co to bylo Oslavanské povstání v roce 1920, jehož se můj děda účastnil, načež opět pronesl, že to není odpověď, proč uctívám vrahy. A vtom slyším sám sebe potřetí: »Neřekl jsem jediné slovo o tom, že někoho uctívám. Nevím, jestli Gottwald, Lenin nebo Stalin někoho osobně zabili, aby to byli vrazi, nebo jestli Zápotocký někomu něco osobně ukradl. Ale z této logiky je vrah i Masaryk, za kterého se do dělníků střílelo…«

To už ovšem tazatele rozzlobilo natolik, že radši odešel. Až pak jsem se dozvěděl velmi prozaické vysvětlení nelibosti k mé původní hlášce, kdo je vrah: jmenoval se totiž Kozel…

Zbyšek KUPSKÝ