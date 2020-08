Jak by to bylo krásné…

Tak jsme měli 11. 8. pana Pompea v Plzni. Dívám se na přiložené fotografie a přemýšlím, co nám asi do kraje a zejména do republiky přivezl. Když se někdo takový, jako je ministr zahraničních věcí objeví v našich končinách, tak to jistě není jen proto, aby se zastavil v Pattonově muzeu a vypil pivo před bránou Prazdroje. V deskách a v kabele měl pro naše představitele jistě nabídky, které se neodmítají, nebo lépe řečeno, odmítají je jen silní hráči. No a máme zde otázku, zda tyto silné hráče s potřebným zázemím tady máme. Ostatně, to se dozvíme v následující době. Nemusím si hrát na věštce, ale jistě to bude Westighouse, Dukovany a Huawei. Víc toho být nemusí, tohle stačí, aby to v hlavách našich politiků způsobilo pěkný chaos. Když k tomu přidáme ataky proti Rusku a Číně, tak to nemůžeme ustát. Nejsme prostě Spojené státy.

Není však náhodou, že tato návštěva je jakousi sondou toho, jaký postoj nyní zaujímají občané ČR k situaci v Bělorusku? Situace v Bělorusku jasně naznačuje, že dochází ke stejnému scénáři jako na Ukrajině. Co bude následovat po Bělorusku, si může každý průměrný politik domyslet sám. Ano konečnou fází totálního rozvalu bude Ruská federace. Jen tak se může celý kapitalistický systém založený na finančním zotročení národů udržet u moci. Ptáte se proč? No přeci přírodní zdroje drží celý tento systém při životě. Příkladů je mnoho!

Jeden reklamní slogan praví. Pivo dělá hezká břicha. Při pohledu na sládka pivovaru, pana Pompea a pana Petříčka s manželkami je zřejmé, že na tom něco je. Jak by to bylo krásné, kdyby politici, zejména ti z mocných zemí spolu jen pili pivo, bavili se o fotbale, ženách, nebo o rybách a nepředkládaly ty nabídky, které se nemohou odmítnout. Jak by to bylo krásné a taky bez válek a krizí.

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodě č. 3 - Cheb