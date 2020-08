Roušky budou znovu povinné

Od úterý 1. září bude v celé republice ve vnitřních prostorách, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách povinné nošení roušek. Po zasedání rady vlády pro zdravotní rizika to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Opatření má podle ministra bránit šíření nového typu koronaviru po začátku školního roku, který s sebou přináší častější kontakty mezi lidmi a cestování.

Vojtěch řekl, že roušky budou muset lidé nosit ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně meziměstských spojů. »Také ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků,« uvedl. Školáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách školy. »Jedná se o chodby a podobně, nikoliv v rámci jednotlivých tříd,« dodal Vojtěch.

Opatření nebude platit pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci, nevztahuje se ani na restaurace. »Chceme to dát tam, kde to má největší smysl,« řekl Vojtěch. To jsou podle něj místa, kde se setkávají stále noví lidé, nikoliv pořád titíž jako v zaměstnání. »Roušky bereme jako jedno ze tří hlavních preventivních opatření vedle dezinfekce a sociálního distancování,« řekl.

Výjimky z nošení roušek budou podobné jako letos na jaře. »Plánujeme je pro osoby, pro které by byla rouška komplikací, třeba lidi s duševní chorobou a podobně,« řekl Vojtěch.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková vládě nadále důvěřuje a vyhlášená opatření podpořila. »Vládě lze vyčítat některá drobná opomenutí, určitě zde byla například vyšší očekávání od tzv. chytré karantény, ale všechna ta opatření byla dosud vedena snahou ochránit veřejné zdraví a na základě odborných stanovisek. Tak je tomu i tentokrát a opatření vlády proto podporujeme. Vidíme, že se opatření zpřísňují ve všech sousedních zemích. Jsou to opatření prospěšná a zatím nemáme k dispozici žádná jiná. Navíc je patrné, že když jsou opatření pouze doporučená, lidé je nedodržují. Proto ministerstvo zřejmě přistoupilo k opatřením povinným. Jediné, čemu moc nerozumím, proč jsou z opatření vyjmuty restaurace,« řekla Marková.

Karanténa kontaktů i izolace nakažených s nemocí COVID-19 bez příznaků bude zkrácena ze dvou týdnů na deset dní. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou, řekl po jednání rady vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Pravidla se změní od pondělí 24. srpna.

Podle Prymuly v zahraničí shromáždili dostatek dat, že desetidenní karanténa je postačující. Nakažení budou v izolaci deset dní od posledního pozitivního testu, pokud budou mít příznaky nemoci. »Když nemají příznaky, tak mohou být propuštěni ihned,« dodal.

Kontakty nakažených, u nichž se nemoc neprojevila, budou v karanténě deset dní od posledního kontaktu s nakaženým. Na závěr většina lidí nebude muset mít negativní test. Lékaři a hygienici mohou karanténu v některých případech ale prodloužit.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové byla diskuse o úpravě karantény jedním z nejdelších bodů jednání rady.

Rada také rozhodla, že akce v uzavřených prostorech i nadále zůstanou omezené počtem 500 osob, a že neumožní konání venkovních akcí s účastí nad tisíc lidí.

»Pokud budou moci pořadatelé zaručit oddělené sektory po 500 lidech, může být účast v obou případech pětkrát vyšší stejně jako dosud,« řekla po jednání rady mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) však na jednání přišel s požadavkem rozvolnění opatření pro divadla a jiné kulturní instituce. Žádal možnost účasti až 1000 lidí na akcích v interiéru od podzimu v těch regionech, kde takzvaný semafor infekce koronaviru ukazuje dobrou situaci. Neuspěl. »Hygienici a ministerstvo zdravotnictví chtějí udržet tato omezení. Pokud by byly u nás povolené akce s účastí tisíců lidí, bylo by to podle nich bezprecedentní i v souvislosti s okolními zeměmi,« vysvětlila Lagronová. Doplnila, že se alespoň zruší dosud platné opatření ministerstva zdravotnictví, že při akcích v interiéru musí lidé sedět ob jedno místo. »Budou moci sedět vedle sebe, ale budou muset mít na sobě roušky,« uvedla mluvčí.

Podle ní by také mělo platit, že pokud takzvaný semafor pro určitý kraj ukáže červenou barvu, nebude to automaticky znamenat, že se mají okamžitě rušit všechny tamní akce. Pořadatelé by měli případné rušení včas oznámit, aby se neopakovala situace v Moravskoslezském kraji.

Zaorálek před jednáním uváděl, že tisícovku lidí v interiéru chce především pro divadla, kterým omezení stále ukrajují ze zisku. Pokud by platila možnost vpustit na představení až tisíc lidí, mohou se rozdělit třeba do přízemí a na balkon. Zaorálek uvedl, že divadla jsou schopna zajistit velmi dobré hygienické standardy.

Ministr chtěl jednat i o možnosti, že v případě velkých prostor, kde by bylo možné dodržovat na jednu osobu místo jeden a půl metru čtverečního, by se na akci mohlo sejít, například v hale, více lidí. Ta se ale po jednání zdravotní rady nezmění. Po účasti více než tisíce lidí najednou volají také pořadatelé sportovních akcí, zejména fotbalové kluby.

(ste)