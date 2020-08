Svérázné názory

Petr Pithart, kdysi premiér, zavzpomínal. Po »sametové revoluci« potřebovali komunisty k prosazování zákonů. Dnes mu tolerance KSČM vládě vadí. Možná by měl expremiér sáhnout do paměti na privatizace a podivné prodeje, zničení prosperujících podniků a vyvedení peněz do daňových rájů.

Jasné je, že mu některé politické subjekty leží v žaludku. Patrně mu vadí, že KSČM se vždy snažila a bude snažit bránit rozkrádání a převodům financí do zahraničí za podivných a nevýhodných podmínek pro naši republiku a její občany. To, co pravicové vlády napáchaly, dnes napravujeme. Ke stabilitě našeho státu přispívá i tolerance vlády. Podmínky, které KSČM v tomto má, jsou především pozitivní pro lidi. Došlo k nápravě mnohého, co vlády pravice záměrně nebyly ochotny zajistit. Navýšení důchodů, zlepšení situace ve zdravotnictví a školství, nastavení pravidel i v dalších oblastech, ať už se jedná o zvýšení potravinové soběstačnosti, návrat vody do majetku státu, měst a obcí, podpora sportu, životního prostředí i zemědělství. Jde jen o část záměrů, které prosazujeme.

Jsem přesvědčen o tom, že za každého má mluvit práce. Politik má sloužit lidem, kteří mu dali důvěru, a to i těm v nejmenší vesnici. Moje rozhodnutí i nadále budou respektovat potřeby občanů, jen tak se nám společně podaří zlepšit současnost. Petr Pithart musí připustit, že napravovat je nutno mnohé, žádná doba není pouze jednobarevná.

Jsem velmi rád za podporu lidí i to, že za mnou chodí s tím, co potřebují řešit. Bez spolupráce a vzájemné důvěry nemůže člověk ani v politice působit.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo