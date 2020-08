Budeme chodit po Praze pěšky?

Experimenty pražské radnice patrně neznají mezí. Na mnoho »řešení« situace v Praze z pera primátora Hřiba jsme si již sáhli. Ať už se jedná o neuvážené uzávěry zdůvodňované nutností předzahrádek, nehorázné ceny za parkování a mnoho dalších opatření stěžujících lidem život. Současný stav hromadné dopravy v Praze není uspokojivý. Pokud dojde k jejímu zdražení a zrušení některých linek, ztíží se situace ještě mnohem víc. Po dovolených a prázdninách bude velký nárůst přepravovaných osob. Pražané i ti, co do Prahy za prací dojíždějí, se s problémy v dopravě denně setkávají. Chceme-li omezit automobilový provoz v pražských ulicích, musíme mít reálnou možnost využití hromadné dopravy, a to na odpovídající úrovni. Podzim může přinést větší nárůst ataku koronaviru. Přeplněné vozy v hromadné dopravě k ochraně před šířením nemoci nepřispějí. To vše by měl ambiciózní primátor Hřib vzít v úvahu. Šetřit zajisté ano, ale ne na úkor občanů a jejich zdraví.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodu č. 30 - Kladno