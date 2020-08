Co a pro koho je dobré

Pompeo odejel. Jede jinam i druhým sdělit, co pro Spojené státy je dobré – a tím i pro ty, co navštěvuje. Jinak by to samozřejmě nevěděli. Tak jako tomu bylo u nás. Jenže, jak se zdá, část našich představitelů tomu zcela nakloněna nebyla. Dokonce Zeman se odvážil odporovat. Babiš zase mluvil o eurounijním chápání věcí. Ani to se nemohlo Pompeovi líbit. Sice dole na nádvoří halekali protizemanovští a protibabišovští »chvilkaři«, ale do jednacího sálu je slyšet nebylo, a že by představovali většinu českého národa? O tom si mohou nechat pouze zdát.

Byli ovšem tací, kteří by Pompeovi udělali, co mu na očích vidí. Nemyslím jenom ministra zahraničí Petříčka. Proto Pompeo navštívil Senát. Tady mohl být spokojen. Předsedovi Vystrčilovi se mohla nadmout prsa, když slyšel Pompeovu pochvalu. Pochlubil se totiž, že pojede na Tchaj-wan. Snad si dokonce v té chvíli předseda Senátu dal otázku, zda by nemohl, díky oné pochvale a tedy i mezinárodní velikosti, kandidovat na příštího českého prezidenta. Malý, ale »velký« muž, to je Miloš Vystrčil! Za minulého režimu profesor matematiky, pak hejtman a senátor, dnes dokonce jeho předseda. Pamatujete na filmy natočené kdysi o študácích? Myslím, že by klidně mohl ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše hrát namísto Jaroslava Marvana profesora matematiky Vobořila.

Ale dost legrace. Je jistě pravdou, že už na jaře příštího roku budou mít Spojené státy nového vůdčího muže. Bude to opět Trump, anebo konkurent Biden? Když Biden - bude lépe, nebo hůře? Myslím, že svět si nevybere. Žádný z prezidentů USA nemůže mít svůj vlastní názor. Za něj myslí a v podstatných věcech rozhodují jiní a on buď střílí od boku a pak svá slova odvolává, anebo si hraje na mírotvorce a dostává Nobelovu cenu míru, i když dál připravuje válku, byť třeba jen tu studenou.

Lze doufat ve změnu politického myšlení v Spojených státech? Sotva. Američané jsou vychováváni v tom, že jsou mesiáši a zároveň vůdci světa. Kdo se chová jinak, je nepřítel svobody a USA. Jsou vyvoleným národem. O Prozřetelnosti se v tomto případě nemluví, ale nahrazuje ji princip velikášství. Přitom jsou snad nejnesvobodnějším národem (pokud je bereme jako národ) na světě. Jsou svázáni nejen neměnnými tradicemi, podivným soudním systémem, kapitálem, který v globální éře ovládá svět, FBI, CIA a médii v rukou velkých magnátů, která dokáží po goebbelsovsku z pravdy udělat lež a naopak. Vzhledem k průměrné nižší vzdělanosti v zemi, oproti Evropě, všemu se věří. Zvláště, i když ten poslední Američan je vychováván v tom, že není nikdo větší než obyvatel Států a vše ostatní je lež a zpochybňování vůdčího postavení země ve světě. Své hraje i dolar, jenž je »zlatým teletem«, které je důležitější než život sám.

Ani kdyby novým prezidentem se stal Biden, nemůže se nic změnit. Jen možná bude zase trochu víc klidu ve světě, skončí pistolnické uvažování a možná i politika současných sankcí a hrozeb, jež nahrazuje rachot kulometů. Myšlení Ameriky ovšem zůstane stejné. Jen způsob, jak vnutit svůj názor, se může změnit.

Všechno tu už jednou bylo. Byly národy, které jejich vůdci pasovali nad ostatní lidi nebo jim vsugerovávali, že jsou vyvolené. Čas ukázal, že to nebylo pravda. Také Američané jsou vychováváni v tom, že právě oni jsou těmi vyvolenými. I oni se mýlí. Opět vše ukáže čas. Ten určí, na kterou stranu se posune hodinová ručička. Byli i Římané, byla v minulosti i všemocná katolická církev, které se neodporovalo, byla Tisíciletá říše. Byli a nejsou.

Současná americká snaha o hegemonii nad světem není v zájmu většiny obyvatel planety. Svět bez ní by se mohl vyvíjet družně a společně překonávat překážky. To by v tom ovšem neměla být honba za majetkem a snaha si pro něj podřizovat druhé.

Zatím však je skutečností, že Spojené státy se nemíní vzdát své role hegemona. Diktují, trestají ty, co se nechtějí podřídit. Proto byla vytvořena doktrína »společných ideálů a zájmů«. Přičemž třeba vůbec nemusí jít o naše ideály a zájmy.

Jaroslav KOJZAR