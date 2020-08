Návrat k tradicím?!

Každý region je pyšný na své tradice, které jej dělají specifickým a v širokém okolí známým. Uherskohradišťsko není v tomto směru výjimkou, a když se řekne Moravské Slovácko, každý si vybaví dobrosrdečné lidi nadšené pro folklor, každý si vybaví vinařský kraj, tradiční slovácké hody, jízdu králů a řadu dalších atraktivit. Málokdo si však vybaví na Slovácku i pivovarnictví. Okres Uherské Hradiště byl před desítkami let jedním z mála okresů, kde vyráběly pivo tři pivovary. Pivovar Uherský Ostroh je už dávnou minulostí, pivovar Jarošov v původní podobě už rovněž neexistuje, ale díky patriotismu nadšených a schopných lidí se po krátké odmlce jarošovské pivo znovu vaří.

Ten velmi známý a mnohokrát oceněný pivovar – uherskobrodský – na veřejnosti známý v poslední době jako Pivovar Janáček, prochází v současné době takřka fatální krizí. Pivovar s tradicí od roku 1894 už pivo nevyrábí, v areálu zůstala pouze podniková prodejna, ve které koupíte zlatavý mok vyráběný v pivovaru Černá Hora, což je stejně jako pivovar Janáček jeden ze sedmi pivovarů společnosti Pivovary Lobkowicz Group, která údajně hledá nového nájemce, a ten by měl znovu začít v Brodě vařit pivo. Ve skutečnosti to však vypadá tak, že se nám vrátila divoká privatizace devadesátých let, a je třeba konkurenci zlikvidovat. Mimochodem, za výše zmíněnou společností stojí nadnárodní holding – CITIC Europe Holding s kořeny až v daleké Číně, a ti, kteří se baví českým fotbalem, si určitě vzpomenou na vzestup Slavie Praha a jejího generálního manažera. To jsou fakta.

Proč jsem se k napsání tohoto článku odhodlal? Myslím, že snaha o obnovení tradiční značky především města Uherský Brod není dostatečná. Stejně tak Zlínský kraj by mohl v této věci být výrazněji nápomocen. Chápu, že možnosti veřejné správy jsou ve vztahu k podnikatelskému sektoru omezené, ale jednou z priorit volebních programů většiny politických stran je podpora zachování tradic ve svém regionu. Pouhé konstatování starosty, že nemá oficiální informace od majitele pivovaru, zavání alibismem. Pokusme se dosáhnout toho, aby si místní patrioti mohli znovu dát pivo sládků, uherskobrodský Janáček Patriot.

Ivan MAŘÁK, zastupitel Zlínského kraje za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje