Rozhovor Haló novin s Petrem Gajdáčkem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 72 - Ostrava-město

Slibuji práci na plný úvazek

Nejste v politice žádným nováčkem, nicméně dovolte otázku: Co vás motivovalo k tomu, abyste se angažoval právě v KSČM?

Jsem komunistou od svých 23 let a jiná strana nepřichází v úvahu.

Jak by vám v Senátu pomohly zkušenosti z dosavadní politické práce?

Jsem zastupitelem Poruby už 41 let a v polovině 90. let jsem zabránil divoké privatizaci obecních domů v Porubě, kdy za pravicového vedení hrozilo, že se nájemníci stanou hříčkou v rukách různých pochybných privatizátorů, kteří si budou s nájemníky dělat, co se jim zlíbí. Naopak jsem byl následně iniciátorem jiné »privatizace« obecních domů: formou, kdy si nájemníci založili v domě bytové družstvo a dům si sami odkoupili za 20 až 35 % odhadní ceny ve splátkách na 10 let. Nájemníci si teď o svém osudu rozhodují sami.

Co byste chtěl v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb?

Senátor nemá pravomoci něco ve volebním obvodě měnit. Do voleb jdu s tím, že chci zbavit Senát nic nedělajících »darmožroutů«!

Senátor ale má i zákonodárnou iniciativu. První, co bych navrhl, by bylo zrušení bez náhrady Zákona o veřejných zakázkách. Tento zákon je příčinou obrovské korupce, protahování potřebných staveb, oprav a dalších věcí a zároveň je i jednou z příčin nízkých mezd. Např. kraj jásá, že vysoutěžil svou dopravní obslužnost za nejnižší cenu, ale vysoutěžená firma neušetří za dopravní prostředky a jejich opravy, neušetří za pohonné hmoty apod., ale jediné, na čem může šetřit, jsou mzdy řidičů. A po celou dobu jim ani nemůže mzdy zvednout, protože by porušila vysoutěžená kritéria. Řidiči pak musejí většinou jít na úřady pro podporu jako doplatku ke svým nízkým mzdám.

Kvůli platnosti zákona o veřejných zakázkách byl i v době COVID–19 vlastně vyhlášen nouzový stav. Tím byla pozastavena jeho platnost, aby se mohly zajistit a nakoupit bez zdržování potřebné věci a materiál.

Dále, pro mnohé úředníky vyhlašující veřejnou zakázku je cílem samotné vyhlašované výběrové řízení, nikoliv to, za jakým účelem ji vyhlašují. Bojí se, že je kdykoliv kdokoliv může nařknout, že nepostupovali hospodárně, a proto stále ještě rozhoduje nejnižší cena. Příkladem v Porubě je rekonstrukce Kulturního domu Poklad, jehož rekonstrukce se vleče už 10 let právě neustálým vyhlašováním veřejných zakázek, kdy rozhodovala vždy nejnižší cena. Vysoutěžená firma nastoupila, rozvrtala, co se dalo, zjistila, že za vysoutěženou cenu to nejde a odešla. To se několikrát opakovalo.

Mohl byste v Senátu využít i poznatky a zkušenosti ze svého profesního života?

Mohl. Zeptejte se ostatních kandidátů na senátora, co prospěšného pro svůj obvod už vykonali nebo jaká je jejich konkrétní představa o práci v Senátu, kromě obecných frází a příslibů. Neslibuji voličům žádné abstraktní sliby, ale práci na plný úvazek tak, jak jsem zvyklý pracovat v jejich prospěch po celou dobu jako zastupitel v obvodním zastupitelstvu v Porubě.

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu a jak přijala to, že jste se stal kandidátem do Senátu?

V politice jsem aktivní už 41 let a rodina si zvykla.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš volební obvod v budoucnu vypadat, abyste byl spokojen?

Měl by mít komunistického senátora. Ale mám na srdci ještě něco. Já chci, aby Senátem prošly jen zákony stručné a srozumitelné, neumožňující jiný výklad než ten, který vedl zákonodárce k jejich schválení. A na soudcích je, aby podle těchto zákonů soudili a rozhodovali, a ne, aby prováděli svůj výklad zákonů, a tím určovali, jak to ti poslanci vlastně mysleli.

Dnešním zákonům nejenže nerozumíme my, normální lidé, ale nerozumějí jim už ani právníci, a podle toho to tak dopadá, že soudy mnohdy ve stejné věci rozhoduji zcela rozdílně.

Mohl byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy Ostravy?

Pravicové vedení, které propaguje nesmyslné projekty, viz tramvaj na 7. a 8. stavební obvod v Porubě.

Místo toho bych zavedl, aby každý, kdo má v péči státní nebo obecní majetek, musel si zřídit na jeho údržbu a opravy svůj stavební podnik a na údržbu komunikací a zeleně své technické služby. U menších obcí by mohly být tyto podniky integrované. Tyto podniky by se mohly lépe materiálně vybavit, zaměstnanci by měli jistotu zaměstnání. A hlavně ten, kdo něco postaví a ví, že to bude i následně udržovat, si dá záležet na kvalitě díla, a nemohl by postavit dálnici z Ostravy do Bohumína ve stavu připomínajícím tankodrom.

Účast voličů ve volbách do Senátu nebývá vysoká. Co si o tom myslíte?

Většina lidí nesouhlasí se Senátem a myslí si, že neúčastí ve volbě se Senát zruší. Senát je důsledkem neústavního rozbití Československé federace. Důvodem rozbití bylo, aby Václav Havel mohl být podruhé zvolen prezidentem. Slovenská část tehdejší Sněmovny národů byla pro Alexandra Dubčeka a bez jejího souhlasu nemohl být Václav Havel zvolen. Proto se začalo politikařit na české straně politického spektra za účelem rozbití společného státu. Aby se to podařilo, tak z českých poslanců Sněmovny lidu se měl stát český parlament a českým poslancům ve Sněmovně národů, aby hlasovali pro rozbití státu, slíbili jako trafiku, že přejdou do budoucího Senátu. Tak se zrodila druhá komora Parlamentu. Senát je mnohými nenáviděn, ale zrušit Senát znamená, že by pro to museli hlasovat i samotní senátoři a ti si svoji trafiku nezruší.

Takže když už Senát je, tak se přičiňme - řečeno slovy klasika - aby byl. Aby většina senátorů nebyla jen »partou darmožroutů«, kteří celé volební období nic nedělají, nesmyslně brzdí projednávání zákonů Poslaneckou sněmovnou, vymýšlejí »impíčment« prezidenta republiky nebo narušuji ekonomické vztahy s Ruskem, Čínou apod.

Jiří NUSSBERGER