Pompeo zase útočil na socialistickou Kubu

Spojené státy se prý chystají zakázat soukromé charterové lety mezi USA a Kubou. Na Twitteru to ve čtvrtek během svého středoevropského turné oznámil Trumpův ministr zahraničí Mike Pompeo, podle něhož režim Raúla Castra využívá příjmy z turismu a z cestovních poplatků k financování svých údajně nekalých praktik a k podpoře Venezuely, kde USA svým vměšováním rovněž usilují o změnu režimu.

»Dnes jsem požádal ministerstvo dopravy o pozastavení soukromých charterových letů mezi USA a Kubou. Castrův režim využívá peníze z turismu a cestování k financování svých nekalých praktik a zásahů ve Venezuele. Diktátoři nemohou mít užitek z cest z USA,« urazil Pompeo na Twitteru revolucionáře Castra, aniž by si připustil, jak na svět působí chování jeho vlastního šéfa z Bílého domu!

Výmysly šéfa diplomacie

Šéf americké diplomacie kubánskému vedení vyčítá údajné pokračující »uvězňování novinářů a zastánců demokracie« (nepochybně té tzv. americké), Castrův režim se podle něj také snaží potlačovat náboženskou svobodu. Pravděpodobně tím, že do vlasti pozval papeže Františka, který si s kubánskými představiteli velmi dobře porozuměl.

»Naše administrativa se bude nadále snažit osekat zisky plynoucí kubánské vládě z letištních poplatků, pobytů v hotelích vlastněných režimem a další příjmy spojené s turismem,« uvedl podle agentury AFP Pompeo ve vyjádření, čímž dal najevo, že nebýt Baracka Obamy, tak by dodnes Američané na Ostrov svobody »demokraticky« nesměli jezdit.

Nové omezení se prý nebude týkat charterových letů financovaných z veřejných peněz ani soukromých letů, které budou vyslány kvůli případné zdravotní krizi či v rámci pomocných misí – ačkoli zatím tedy spíš pomáhá Kuba jiným, než aby nějakou pomoc sama potřebovala. A to zvládá i hurikány, americké sankce a jiné ničivé přírodní a politické zkázonosné živly!

Historické uvolnění

USA obnovily před pěti lety se socialistickou karibskou republikou diplomatické vztahy, které byly přerušeny od roku 1961. Historické uvolnění tehdy vyjednal prezident Barack Obama, který ostrov rovněž v roce 2016 navštívil jako první americký prezident po 88 letech.

Obamův nástupce Trump má však ke kubánskému režimu výrazně rezervovanější postoj (tak jako Obamovi předchůdci) a řadu vstřícných kroků Obamovy vlády od začátku svého kontroverzního působení v úřadě odvolává.

Oznámení restrikce přichází jen týden poté, co Pompeo naléhal na členské státy OSN, aby nepodpořily kandidaturu Kuby do Rady pro lidská práva Organizace spojených národů.

Předvolební křečovitá snaha

Podle agentury Bloomberg je tvrdý postoj republikánské administrativy do značné míry také součástí předvolební strategie před listopadovými volbami, v nichž Trump usiluje o znovuzvolení. Ve státu Florida totiž žije početná a vlivná kubánská menšina, která má tradičně velice kritický postoj k vedení karibské ostrovní republiky. Florida je podle ČTK přitom jedním z klíčových tzv. bitevních států, za posledních 96 let žádný republikánský kandidát nevstoupil do Bílého domu, pokud se mu tam nepodařilo zvítězit.

(rj)