Ohnisko Tatiná prý pod kontrolou

Jen osm nových případů koronaviru odhalilo víkendové plošné testování v obci Tatiná na severním Plzeňsku. Zdravotníci tam v neděli odebrali vzorky od 211 lidí. Opatření, která hygienici v obci minulý týden zavedli, tak není nutné zpřísnit, řekl ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk.

V obci se zhruba 250 obyvateli se předminulý týden objevilo nové ohnisko nákazy a prokázalo se deset infikovaných lidí, celkem je jich tedy potvrzeno 18.

»Naštěstí se nepotvrdily předpokládané odhady, že to může být až deset patnáct procent nakažených. Je to pouze osm z 211, takže není potřeba přijímat další mimořádná opatření, zintenzivnit je nebo přitvrdit,« řekl Tomašuk. Všichni nově pozitivně testovaní lidé mají podle něj stejně jako dříve zjištění bezpříznakový průběh infekce. Hygienici rozhodli, že u lidí s negativním výsledkem testu provedou ještě jeden kontrolní odběr, aby odhalili případnou další nákazu, která by se mohla objevit v inkubační době. Datum ještě není stanovené, odběry by se měly konat opět hromadně někdy příští týden.

Kromě obyvatel s trvalým bydlištěm, kteří dosud nebyli testováni v rámci trasování kontaktů dříve zjištěných nakažených obyvatel, odebrali zdravotníci o víkendu vzorky také chatařům a chalupářům, kteří se v obci zdržují. »Byla to vynikající spolupráce s odběrovým týmem, který zabezpečila zdravotnická záchranná služba ve spolupráci s plzeňskou fakultní nemocnicí a Domažlickou nemocnicí. Vše bylo perfektně zorganizováno díky starostovi, který připravil všechny občany k tomu, aby se dostavili,« řekl Tomašuk. V Plzeňském kraji to bylo první tak rozsáhlé plošné testování.

V obci platí nařízení hygieniků, podle něhož musí lidé nosit venku roušky, nesmějí se shlukovat, zavřel se místní hostinec i obecní úřad, zrušeny jsou veškeré sportovní, společenské a kulturní akce. Obec navíc pravidelně každý den dezinfikuje veřejná prostranství, jako je autobusová zastávka, kontejnerová stání, lavičky, odpadkové koše a podobně. Dezinfikování potrvá nejméně po dobu dvou týdnů.

Nákaza se v obci objevila u čtyřiasedmdesátileté ženy, která byla s příznaky respirační infekce hospitalizována v Plzni. Nakažená seniorka se účastnila oslavy 80. narozenin své sestry zhruba týden před pozitivním testem. Na testy museli proto další lidé, kteří se oslavy v Tatiné účastnili, i rodinní příslušníci.

Podle Tomašuka přibylo v kraji za víkend několik desítek případů koronaviru, nikde to ale nebyla nová ohniska s větším počtem nakažených.

Problém na Zlínsku

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje včera vydala nové mimořádné opatření nařizující povinné nošení roušek nebo jiné ochrany dýchacích cest ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků. Opatření platí od středy do odvolání. Důvodem je zvyšující se počet nakažených koronavirem v kraji a výskyt nákazy ve zdravotnických zařízeních. Jedno nové ohnisko nákazy se o víkendu objevilo v Uherskohradišťské nemocnici, kde je nyní evidováno 14 případů nákazy, řekla Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice.

Nové opatření podle Ševčíkové rozšiřuje ve Zlínském kraji již dříve celostátně platnou povinnost nosit roušky v nemocnicích i na ambulance a lékárny.

V kraji jsou nyní podle hygieniků dvě ohniska nákazy koronavirem. Kromě Uherskohradišťské nemocnice je to druhé místo na Uherskohradišťsku, kde se konala svatba a nakaženo bylo 11 lidí. »Nadále probíhá trasování osob v rizikovém kontaktu. Epidemiologickou situaci nadále monitorujeme,« uvedla Ševčíková.

(ste)