Koněvův podstavec rozkraden

Z podstavce v Praze 6 na náměstí Interbrigády, kde donedávna stála socha sovětského maršála Ivana Koněva, zmizelo několik mramorových desek. Případ již prověřuje policie.

Mluvčí policie Lucie Drábková médiím řekla, že její policisté případ prošetřují jako krádež. Radnice Prahy 6 již podala trestní oznámení.

»Tak to je, když se krade, zloděj prý má dvakrát radost. Poprvé, když se mu lup podaří, a podruhé, když zjistí, k čemu mu bude. Socha maršála Koněva zmizela v depozitáři a teď mizí mramorové desky z památníku vojevůdce. Podivné, že? Pomalu se začínáme bát, aby nám neukradli starostu Prahy 6, i když to by zase asi nebyla taková škoda,« uvedla pro náš list poslankyně a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 – Kladno Miloslava Vostrá. »Mramor se hodí, ale je to docela dřina ukrást těžké mramorové desky. Holt co není hlídané, je ohroženo. V tomto případě jde i o velmi nedůstojný čin. Věřme, že viník se dlouho nebude ze svého kousku radovat,« dodala Vostrá.

Základ demontáže zbytku?

»Na náhody nevěřím, a tak si myslím, že tím fakticky začala demontáž zbytku pomníku. Neznámý pachatel totiž povolení stavebního úřadu k demolici nepotřeboval,« reagoval pro náš list člen Ústředního výboru KSČM a bývalý zastupitel Prahy 6 Ivan Hrůza. Ten také připomněl, že počátkem jednotlivých kroků radnice, které nakonec vyústily k odstranění pomníku z veřejného prostoru, byly vždy reakce na vandalské konání neznámého pachatele či pachatelů. »Přitom neexistoval zájem vedení radnice těmto poškozováním majetku města předcházet a například umístit do místa alespoň kameru,« poznamenal Hrůza.

Socha sovětského vojevůdce, který osvobozoval se svými vojsky Prahu, východní, střední a severní Čechy od nacistů, účastnil se Karpatsko-dukelské operace, dobýval Berlín a osvobozoval KT Osvětim a Terezín, stála na pražském náměstí Interbrigády od roku 1980. Letos v dubnu ji nechala radnice odstranit. Proti odstranění sochy protestovali Ruská federace, politici KSČM, prezident Miloš Zeman, antifašisté, řada vlasteneckých spolků a slušných lidí.

