O dvou peticích a čekání na obchvat

Počet obyvatel městyse Mladé Buky na Trutnovsku se sice mírně zvyšuje, ale vedení radnice chce víc. Na okolních polích a loukách mají být připraveny parcely a prodávat se budou za více než tisíc korun za metr. To si místní zřejmě nebudou moci dovolit, a tak se otvírá prostor pro možnou megalomanskou zástavbu. Do Krkonoš to je totiž kousek.

Proto byla sepsána nesouhlasná petice. Argumenty o ochranném pásmu KRNAPu, o zvýšení hustoty dopravy, o podražení služeb, o odvodnění lokality, o zrušení dětského hřiště nebo o negativním dopadu na jezdecký areál, který zajišťuje hippoterapii pro děti z léčebny Vesna, jsou více než pádné. Budou odpovědnými vyslyšeny? Druhá petice se týká také městyse. Občané Častolovic na Rychnovsku už potřetí žádají o zákaz průjezdu kamionů směřujících do průmyslové zóny Kvasiny ulicí Komenského. Nesnesitelný hluk, vibrace, zplodiny, prach. S tím vším se musí obyvatelé okolních domů potýkat. Petici podporuje i vedení obce, ale kraj se staví k vymístění kamionů odmítavě. To potvrdil i senátor a náměstek hejtmana pro dopravu M. Červíček. A tak zbývá obchvat. Na ten se ovšem čeká dlouho. V Náchodě už více než dvacet let a stále je naše krásné město zavaleno kamióny. Je načase, aby vedení Královéhradeckého kraje a jeho zastupitelé skutečně stáli za svými občany. KSČM opakovaně prokázala, že umí a chce problémy obyvatel našeho regionu řešit.

Soňa MARKOVÁ, kandidátka pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM