Hlavně, aby výstavu vidělo co nejvíce lidí

Již druhý měsíc běží venkovní výstava dokumentárních plakátů z druhé světové války a doprovodných dokumentů (mj. originálů profašisticky orientovaných protektorátních novin), kterou hostí venkovní i vnitřní prostory Jazzové sekce Artfóra v pražské Valdštejnské ulici 14. Jejími hlavními autory jsou Karel Srp (na snímku) a Milan Pavýza. Výstava byla připravena k 75. výročí Vítězství ve druhé světové válce a osvobození od fašismu a nacismu.

Výstavu již navštívila řada lidí, o čemž svědčí i zápisy v návštěvní knize. »Z výstavy jsem nadšený. Hlavně, aby to vidělo co nejvíce lidí,« napsal do knihy pan Martin Suchánek. Zahraniční hosté Prahy píší ve své mateřštině, a přitom jejich sdělení každý porozumí: »Nie wieder Krieg!« ... »Nigdy więcej wojny.« I další zápisky vyjadřují nadšení z výstavy a poděkování tvůrcům: »Beautiful idea!« ... »Thank you. Fantastic!« »Ďakujem!« ... »Super cool!«

Návštěvnost výstavy je poznamenána současnou covidovou turistickou krizí, vysvětlil Srp Haló novinám. Přesto do příjemného parčíku mezi malostranskými paláci ve Valdštejnské ulici, jenž je také nástupištěm pro prohlídku zahrad pod Pražským hradem, přicházejí jak náhodní turisté, tak pamětníci – ti jdou najisto. Zatímco mladí ve výstavě vidí umělecko-estetickou záležitost, protože se zajímají o grafiku plakátů, ti starší, zažili-li dobu před 75 a více lety, si za válečnými plakáty okamžitě vybaví hukot sirén varujících před příletem bombardovacích svazů. Nebo si představí lístkový systém, perzekuci odpůrců fašismu a nacismu, odjezdy mladých do rajchu, zkrátka všeobecnou nacifikaci společnosti. A se svými pocity se Srpovi po zhlédnutí výstavy svěřují.

Obdobnou venkovní výstavu před 20 lety, konanou v Praze na Klárově u metra Malostranská, čerpající také z bohatých archivních zdrojů Jazzové sekce, zahajoval tehdejší premiér Miloš Zeman, který té letošní výstavě coby prezident České republiky poskytl záštitu. »Vzpomínám si, jak tam tehdy lidé na výraz úcty osvoboditelům přinášeli květiny,« zavzpomínal Srp.

Důraz na vzdělávání

Od podzimu by se pořadatelé výstavy rádi věnovali vzdělávání veřejnosti. To je to jediné, řekl Srp, co má nyní smysl, když jazzovou hudbu provozuje bezpočet kvalitních hudebních klubů a skupin, takže nad tím už Jazzová sekce bdít nemusí. »Vzdělávání bychom rádi doplnili besedami o historii, a samozřejmě s opravdovými historiky, ne s těmi novodobými vykladači historie,« zdůraznil a měl na mysli manipulace s dějinami, jejich pokřivený výklad, což se urodilo právě v posledním období. Oříškem však bude – řekl Haló novinám – pozvat opravdu kvalitní historiky. Sám je pamětníkem a paměť mu neselhává. Pamatuje si například, jak jako malý chlapec pozoroval odsun Němců ze Žatce, přičemž němečtí muži Čechům hrozili pěstí. Jen tak mimoděk v rozhovoru s naší zpravodajkou Srp také poznamenal, že konečně by už měl být zrušen lustrační zákon, nad jehož přetrváváním více než 30 let od společenského převratu u nás on, někdejší disident, kroutí hlavou…

Zájem návštěvníků budí také tři vlajky třepotající se nad vstupem do Jazzové sekce. Ta americká je původní z roku 1945, čehož si možná málokdo povšimne. Sovětská vlajka je symbolem vítězné mocnosti druhé světové války a protektorátní vlajka je všeobecně spíše neznáma – »tu vlastně nepozná nikdo,« podotkl Srp. Se sovětskou vlajkou je spojena menší příhoda. Jedna ukrajinská studentka, která si výstavu prohlédla, se Srpa zeptala, proč je vyvěšena právě ta sovětská vlajka, což jí rád vysvětlil. Je třeba stále všechno vysvětlovat, protože mnozí jsou zhlouplí tím, co slyší z některých médií, krčí rameny Srp.

Autentické zvuky války

Prožitek z výstavy je násoben i zvuky, protože v sále Jazzové sekce znějí dobové projevy politiků, a to z obou stran bojiště druhé světové války. Velmi emotivní jsou autentické zvuky sirén či slavný projev sovětského rozhlasového hlasatele, hlasatele Velké vlastenecké války, Jurije Levitana po vítězství Rudé armády v bitvě u Stalingradu. »Když tohle slyším, vždycky mi jde mráz po zádech,« svěřil se Srp naší zpravodajce. Zvukovou kulisu dotvářejí třeba i německé fanfáry – »to když wehrmacht vítězil. Když Němci ustupovali, to už bylo bez fanfár…«

Výstava je otevřena denně od 10 do 17 hodin, vstup je volný.

